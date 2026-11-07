Trágico accidente vial en Chile deja 12 muertos y 13 heridos, esto es lo que se sabe

Al menos 12 personas murieron y otras 13 resultaron heridas en Chile este sábado tras el choque frontal entre un camión, un autobús de transporte público y un automóvil en una carretera de la región costera de Valparaíso, informó el gobierno.

El accidente ocurrió en horas de la mañana en la ruta 66, a la altura de Atalaya en Valparaíso, a unos 120 km al noroeste de la capital Santiago.

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“Hasta el momento, el reporte oficial son 12 personas fallecidas, 13 heridos”, dijo a la prensa el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones.

Según el comandante de Bomberos César Carreño, el impacto entre el camión y el autobús fue frontal-lateral, y afectó principalmente a los conductores y a los pasajeros que viajaban en los primeros asientos del transporte de pasajeros.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran los daños del fuerte impacto en los tres vehículos. La policía y bomberos trasladaron a los heridos al hospital de Valparaíso.

La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la policía investiga las causas del accidente.