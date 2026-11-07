Exposición “ORIGEN” llegará a Galería Museo del Teatro Adolfo Mejía

El Espacio Galería Museo del Teatro Adolfo Mejía recibirá a partir del próximo 9 de noviembre la exposición artística “ORIGEN”, una propuesta pictórica desarrollada por la contadora pública y artista plástica Vanessa Periñán Herrera, seleccionada por primera vez en la Convocatoria Pública Temporada TAM promovida por el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias (IPCC).

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La exposición, trabajada en la técnica de acrílico sobre tela, se presenta como un recorrido místico y contemplativo que entrelaza la herencia afrodescendiente e indígena, el patrimonio arquitectónico de Cartagena y las vivencias de la cotidianidad.

La obra busca invitar a los espectadores a una experiencia de introspección activa, donde el color, la luz y los símbolos visuales dialogan entre el pasado, el presente y el futuro de la ciudad.

La directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), Shirley Tuñón, celebró el ingreso de nuevas propuestas artísticas al escenario patrimonial expresando que: “Nos llena de entusiasmo ver cómo la Convocatoria Pública Temporada TAM abre sus espacios a creadores que llegan por primera vez a exhibir sus proyectos en el Teatro Adolfo Mejía. La muestra ‘ORIGEN’ no solo enriquece nuestra Galería Museo con una visión renovada de nuestro patrimonio e identidad, sino que reafirma el compromiso del IPCC con el respaldo a la investigación, las artes plásticas y el crecimiento de nuestros artistas locales”.

Por su parte, la creadora de la obra, Vanessa Periñán Herrera, quien suma seis años de investigación y producción en el campo de las artes plásticas, destacó el impacto de este reconocimiento señalando que: “El arte cultiva el ser, construye paz y transforma vidas. Lograr mi primera selección en esta importante convocatoria e ingresar al Teatro Adolfo Mejía con ‘ORIGEN’ representa una oportunidad valiosa para compartir una mirada que integra la memoria colectiva, la espiritualidad y el amor por nuestra tierra a través de la pintura”.

El proyecto se hace realidad gracias a la Convocatoria Pública e Institucional de la Temporada del Teatro Adolfo Mejía 2026, impulsada por la Alcaldía Mayor de Cartagena a través del IPCC. La inauguración está programada para el lunes 9 de noviembre a las 5:00 p.m., con entrada libre para todo público, consolidando al teatro como un Bien de Interés Cultural (BIC) abierto a las diversas expresiones artísticas del Distrito