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06 nov 2026 Actualizado 18:02

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Vacunación gratuita en Medellín: este 6 y 7 de noviembre habrá 65 puntos activos

Con una gran Vacunatón este viernes y 65 puntos habilitados el sábado, el Distrito busca inmunizar gratis contra la influenza y el Virus del Papiloma Humano.

Vacunación gratuita en Medellín: este 6 y 7 de noviembre habrá 65 puntos activos

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Vacunación gratuita en Medellín: este 6 y 7 de noviembre habrá 65 puntos activos

Santiago Solórzano

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Este viernes 6 de noviembre se llevará a cabo en Medellín una Vacunatón contra la influenza hasta las 7:00 p. m. Asimismo, el sábado 7 de noviembre se habilitará una jornada de inmunización con 65 puntos en servicio.

Esquemas del PAI y dosis gratuitas contra el VPH

Durante ambas fechas se promoverá la actualización de los esquemas del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). También se aplicará la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) para prevenir diferentes tipos de cáncer.

Más información

La Secretaría de Salud invita a padres, madres y cuidadores a consultar los puntos disponibles en la página web de la Alcaldía. Todos los biológicos ofertados en las jornadas se aplican de manera gratuita y segura.

La Alcaldía de Medellín hizo un llamado a revisar el carné de vacunación y completar las dosis pendientes, con especial énfasis en niños de 5 y 9 años, para fortalecer la protección contra enfermedades prevenibles en la ciudad.

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