Calidad del aire en el Valle de Aburrá logra condiciones favorables en niveles buenos y aceptables

Medellín

El Valle de Aburrá finalizó con un balance favorable el segundo periodo de gestión de episodios de contaminación atmosférica de 2026, logrando condiciones óptimas en el entorno metropolitano. Las estaciones de representatividad poblacional encargadas de medir el material particulado PM2.5 registraron una calidad del aire Buena (ICA verde) y Aceptable (ICA amarillo) en todo el territorio. Gracias a este comportamiento ambiental positivo, no fue necesario declarar el nivel de prevención, un hito importante para la tranquilidad de los habitantes de la región.

El subdirector Ambiental del Área Metropolitana, Alejandro Vásquez Campuzano, destacó que estos resultados son el producto del seguimiento permanente a las condiciones atmosféricas y de la articulación con los municipios y comunidades. Además, el Sistema de Alerta Temprana (SIATA) realizó un monitoreo continuo del comportamiento de los contaminantes, las variables meteorológicas y el ingreso de masas de aire contaminadas provenientes de otras regiones, generando informes técnicos diarios y pronósticos precisos para orientar la toma de decisiones preventivas.

Estrategias de control a fuentes móviles y fijas

Como parte fundamental de las acciones de vigilancia y control adelantadas durante este periodo, las autoridades de tránsito y ambientales realizaron 20 operativos dirigidos a fuentes móviles en las vías del territorio metropolitano. En total se efectuaron 716 mediciones de emisiones, de las cuales el 62 % —equivalente a 446 vehículos— cumplieron a cabalidad con la normatividad ambiental establecida, reflejando un compromiso parcial pero constante por parte del parque automotor de la región.

De manera paralela, se ejecutaron operativos de control a fuentes fijas de emisión, visitando cerca de 40 empresas pertenecientes a diversos sectores industriales como el papelero, cerámico, químico, maderero, textil, alimentos, plástico y metalmecánico. Estas visitas permitieron verificar el estricto cumplimiento de las normas ambientales. Asimismo, se continuó impulsando el Distintivo Ambiental Vehicular en alianza con la Universidad de Antioquia, premiando las mejores prácticas en las flotas de transporte público y de carga.

Trabajo comunitario, movilidad sostenible y monitoreo

El trabajo de la mano con las comunidades fue otro de los pilares clave, destacándose la realización de cerca de 10 talleres con los grupos CUIDÁ —voluntarios de la gestión ambiental— enfocados en la preparación frente al fenómeno de El Niño y los incendios forestales. La ciudadanía también tuvo acceso permanente al Geoportal Ciudadano, una herramienta tecnológica para consultar en tiempo real el Índice de Calidad del Aire de las 20 estaciones de monitoreo instaladas en la subregión.

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Para consolidar estos logros ambientales, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá anunció que continuará con el monitoreo permanente de las condiciones atmosféricas y los operativos de control interinstitucional. Finalmente, las autoridades hicieron un llamado enfático a la ciudadanía para que siga sumando a este propósito mediante hábitos de movilidad sostenible, tales como elegir el transporte público, compartir el vehículo particular y adoptar alternativas de transporte ecológicas.