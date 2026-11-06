Medellín proyecta negocios por US$47,4 millones en la tercera Rueda de Negocios Audiovisuales. Foto: Rueda de Negocios Audiovisuales.

Medellín, Antioquia

Medellín continúa fortaleciendo su presencia en la industria audiovisual internacional, en la tercera edición de la Rueda de Negocios Audiovisuales y Cinematográficos 2026. Realizada en el marco de los Días de Industria del Festival Miradas Medellín, cerró con una proyección de negocios de 47,4 millones de dólares. Resultado de 349 citas comerciales entre productores locales y representantes de importantes compañías del sector.

La jornada contó con la participación de 46 proyectos audiovisuales de Medellín, entre largometrajes y series de ficción y no ficción, que se encuentran en diferentes etapas de desarrollo, producción, posproducción y distribución.

Sus propuestas fueron presentadas ante 20 compradores e invitados estratégicos nacionales e internacionales. Entre las compañías participantes se destacaron Netflix, Warner Bros, Discovery, Fox Entertainment Studios, Secuoya Studios, Cineplex, Latido Films, TIS Studios y AG Studios. Los resultados superaron los registrados en 2025, cuando se realizaron 161 citas de negocios con 15 inversionistas y 37 empresarios.

“Con una proyección de negocios de 47,4 millones de dólares y 349 citas con el 84 % de efectividad cerramos con éxito la tercera versión de la Rueda de Negocios”, señaló María Fernanda Galeano Rojo, secretaria de Desarrollo Económico de Medellín.

Medellín también se promociona como escenario de producción

La agenda de los Días de Industria incluyó dos visitas técnicas de reconocimiento, una jornada dedicada a presentar la oferta de locaciones de Medellín.

La funcionaria destacó que la participación de grandes compañías internacionales representa una oportunidad para atraer inversión, fortalecer el ecosistema creativo y posicionar a la capital antioqueña como un destino audiovisual competitivo en América Latina.

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Con una proyección de negocios de US$47,4 millones, la tercera Rueda de Negocios Audiovisuales y Cinematográficos de Miradas Medellín deja nuevas oportunidades para el sector creativo local y fortalece la conexión de sus productores con empresas y mercados internacionales.