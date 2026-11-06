Investigación poblacional muestra el estado de la movilidad y seguridad para personas mayores. Foto: UPB.

Medellín, Antioquia

Las condiciones de movilidad, la percepción de inseguridad y la soledad se encuentran entre las principales preocupaciones de las personas mayores que habitan en la comuna Laureles-Estadio, en Medellín. Así lo revela un estudio de la Universidad Pontificia Bolivariana, que identificó barreras en el espacio público y factores sociales y la autonomía de esta población.

La investigación desarrollada mediante la metodología de periodismo público Voces Ciudadanas, consultó a habitantes de los 15 barrios de la Comuna 11. Los resultados, el 47,8 % de los participantes señaló problemas con la movilidad y la calidad de los espacios públicos. Mientras que el 47 % manifestó preocupación por la inseguridad.

El diagnóstico advierte sobre diferentes obstáculos que encuentran las personas mayores al desplazarse por el territorio, como andenes deteriorados, ausencia de rampas y elementos que bloquean el paso por las aceras.

Estas condiciones pueden dificultar actividades cotidianas como salir a caminar, realizar compras, acudir a citas médicas o encontrarse con otras personas. Por su parte, el 47 % de los participantes manifestó que los hurtos y el temor a salir de casa aparecen entre las situaciones señaladas por la comunidad.

A su vez, el 33,9 % de los consultados identificó la soledad como una condición que afecta su bienestar. Este resultado pone sobre la mesa la importancia de abordar el envejecimiento no solo desde las condiciones físicas y de salud, sino también desde las redes de apoyo.

Un diagnóstico para pensar una comuna más accesible

El estudio cuenta con el apoyo de la Secretaría de Salud de Medellín e incorpora análisis de expertos en arquitectura y geriatría. Expertos que examinan los riesgos que las condiciones del entorno representan para la movilidad, la autonomía y la salud de las personas mayores.

Los resultados plantean la necesidad de prestar atención tanto a la infraestructura peatonal como a las condiciones de seguridad y acompañamiento social en los barrios de Laureles-Estadio.

La investigación pone en evidencia que el bienestar de las personas mayores también depende de cómo están diseñadas y acondicionadas las ciudades. Contar con andenes transitables, rampas, espacios seguros y oportunidades de encuentro puede marcar una diferencia en la independencia y calidad de vida de este sector poblacional.

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Más allá de las cifras, el diagnóstico recoge las preocupaciones de quienes habitan la comuna y plantea un desafío para Medellín: avanzar hacia entornos urbanos en los que envejecer no signifique perder autonomía, limitar los desplazamientos o renunciar a la vida en comunidad.