Medellín lanza gran campaña contra la pólvora para proteger la vida y la salud en fin de año

Medellín

La Alcaldía de Medellín puso en marcha la campaña interinstitucional de prevención para las festividades de fin de año, buscando salvaguardar la integridad de la ciudadanía. Durante la temporada pasada se registraron 82 personas lesionadas, de las cuales un 43,9 % eran simples observadores, evidenciando que el riesgo de la pirotecnia afecta también a quienes no la manipulan.

Las autoridades recordaron que las secuelas de la pólvora incluyen amputaciones, quemaduras severas, lesiones oculares y daños auditivos irreversibles. Adicionalmente, se alertó sobre los peligros asociados a los líquidos calientes en la cocina y a una red hospitalaria que presenta alta ocupación en urgencias.

Seguridad y control institucional en territorio

Para mitigar los riesgos, la Secretaría de Seguridad dispondrá de más de 270 gestores en terreno dedicados a realizar controles, jornadas pedagógicas y operativos coordinados con la Policía. El objetivo es identificar y neutralizar lugares clandestinos de expendio de pólvora en las distintas comunas.

Por su parte, el DAGRD advirtió sobre el incremento de incendios forestales y estructurales provocados por globos de mecha incandescente y artefactos pirotécnicos. Las autoridades recordaron que se aplicarán rigurosamente las sanciones del Código Nacional de Seguridad y Convivencia ante la comercialización ilegal.

Protección ambiental y una gran apuesta cultural

La Secretaría de Medio Ambiente alertó sobre el impacto devastador en la fauna silvestre y animales de compañía, los cuales sufren graves cuadros de estrés, pánico y accidentes fatales debido a las detonaciones. Proteger a los animales y reducir la contaminación es clave en esta época.

Como alternativa de convivencia, la Subsecretaría de Ciudadanía Cultural impulsa el festival navideño más grande de la administración. Apoyados en sondeos donde nueve de cada diez medellinenses rechazan la pólvora, se ofrecerá una programación descentralizada similar a una Feria de Flores navideña, la cual iniciará a finales de noviembre junto a los alumbrados de EPM.

Recomendaciones para el hogar y ahorro de agua

Ante la llegada de las celebraciones decembrinas, el DAGRD recordó a la ciudadanía la importancia de extremar las medidas de seguridad en los hogares. Se recomienda no sobrecargar los tomacorrientes, apagar las velas antes de salir de casa y desconectar la energía o cerrar el gas en caso de viajes prolongados.

Asimismo, debido a la transición climática y la influencia del fenómeno de El Niño con pronósticos de posible desabastecimiento, las autoridades hicieron un llamado urgente al ahorro responsable de agua durante las festividades, cerrando bien las llaves para evitar el desperdicio.

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Alerta por líquidos calientes y saturación hospitalaria

La Secretaría de Salud advirtió sobre los recurrentes accidentes caseros asociados a la preparación tradicional de alimentos navideños con líquidos calientes. Estas labores deben ser realizadas estrictamente por adultos sobrios, manteniendo alejados a los menores y personas con movilidad reducida de las zonas de cocina.

Adicionalmente, las autoridades señalaron que la red hospitalaria enfrenta una alta saturación en los servicios de urgencias, con promedios que alcanzaron el 160 % en octubre. Este panorama, que también impacta las unidades de quemados, exige máximo autocuidado para no congestionar aún más el sistema de salud.