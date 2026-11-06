Medellín fortalece su turismo con 241 taxistas convertidos en embajadores de la ciudad

Medellín, Antioquia

Un total de 241 conductores de taxi de Medellín culminaron el programa formativo “Conductores de Taxi, Embajadores de Ciudad”. La unión entre la Administración Distrital y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, busca fortalecer las competencias del gremio y contribuir a la competitividad turística de la capital antioqueña.

Durante dos meses, conductores de las empresas Tax Individual, Coopebombas y Asemptaxis participaron en jornadas de capacitación enfocadas en mejorar la atención y la experiencia de quienes utilizan este servicio de transporte.

La formación incluyó contenidos sobre historia e identidad de Medellín, atractivos turísticos, agenda de ciudad, servicio al cliente, sostenibilidad del destino, seguridad de los pasajeros, bienestar y herramientas digitales.

La iniciativa reconoce el papel de los taxistas como uno de los primeros contactos que tienen los visitantes al llegar a Medellín y la importancia de su conocimiento del territorio para promover los atractivos y la cultura local.

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“Gracias a las competencias adquiridas, siempre brindarán un servicio seguro, cercano, cálido y de alta calidad en cada uno de los trayectos que realicen”, destacó Pablo Hernán Vélez, secretario encargado de Turismo y Entretenimiento de Medellín.

Como parte del proceso, 120 de los conductores beneficiados participaron en una experiencia inmersiva en el Parque Arví, donde recorrieron y conocieron la oferta turística de este atractivo natural. La actividad buscó brindarles información de primera mano para que puedan recomendar el lugar con mayor conocimiento a pasajeros locales, nacionales y extranjeros.

Acreditan a conductores de taxi como embajadores de la ciudad

Ana María Palacio, gerente del Clúster de Turismo de la Cámara de Comercio de Medellín, resaltó la importancia de las alianzas institucionales para fortalecer el ecosistema turístico y entregar herramientas prácticas a quienes tienen contacto directo con los visitantes.

El programa finalizó con una ceremonia de reconocimiento en la que la Administración Distrital y la Cámara de Comercio entregaron constancias de participación a los conductores, acreditándolos como embajadores de ciudad.

Con esta iniciativa, Medellín busca fortalecer la calidad del servicio de transporte individual y promover que sus taxistas sean multiplicadores de la identidad, la cultura y la oferta turística del territorio.