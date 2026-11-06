La inteligencia artificial se tomará al 81% de las empresas en la ciudad de Medellín. Foto: Ruta N.

Medellín, Antioquia

La inteligencia artificial continúa ganando terreno en Medellín. Según una radiografía del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación presentada por Ruta N, el 81 % de las empresas de la ciudad planea incorporar esta tecnología en los próximos tres años.

El informe, elaborado a partir de los datos de Pulso CTI, también revela que el 38 % de las organizaciones ya utiliza inteligencia artificial o analítica avanzada, mientras que el 71 % de los actores públicos considera fundamental su implementación.

Más información EPM coloca bonos por USD 1.000 millones y regresa al mercado internacional tras seis años

En materia educativa, 14 instituciones de educación superior han integrado la inteligencia artificial en sus programas académicos. Asimismo, el 60 % de las organizaciones capacita a sus empleados en conocimientos básicos y técnicos relacionados con esta tecnología.

EstudIA le ayuda a más de 2.000 estudiantes en IA

Uno de los avances destacados es el programa EstudIA, iniciativa que ha permitido que más de 2.000 estudiantes de grados noveno, décimo y undécimo de cuatro colegios públicos desarrollen habilidades en análisis de datos, inteligencia artificial y desarrollo web.

Sin embargo, el informe también identifica desafíos importantes: el 45 % de las organizaciones necesita trabajadores con conocimientos avanzados en inteligencia artificial. Por otra parte, las startups de esta área generan 1.239 empleos directos en la ciudad.

Con estos resultados, Ruta N busca fortalecer las capacidades tecnológicas de Medellín y preparar a las empresas y ciudadanos para los retos de la transformación digital.