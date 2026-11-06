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06 nov 2026 Actualizado 21:04

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Capturan a dos hombres con 900 dosis de marihuana listas para comercializarlas en Bello, Antioquia

Los sospechosos, de 29 y 36 años, se movilizaban en una motocicleta por el barrio El Carmelo cuando fueron interceptados por las patrullas de vigilancia.

Santiago Solórzano

Medellín
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La Policía Nacional logró la captura de dos hombres de 29 y 36 años y la incautación de aproximadamente 900 dosis de marihuana durante un operativo en Bello. El procedimiento fue adelantado por patrullas de vigilancia que realizaban registros de rutina y labores de control territorial en el sector de El Carmelo.

Los uniformados interceptaron una motocicleta en la que se desplazaban los dos sospechosos de manera evasiva. Durante el procedimiento de inspección, los agentes hallaron un bolso que contenía la sustancia estupefaciente, la cual se encontraba empacada y lista para su distribución en varios puntos de venta del municipio.

Judicialización y afectación a las rentas del microtráfico

La intervención policial permitió retirar de circulación las 900 dosis de marihuana, evitando que fueran comercializadas en los entornos vecinales. De igual manera, las autoridades destacaron que la incautación asesta un golpe directo a las finanzas ilegales de las redes dedicadas al tráfico local en el norte del Valle de Aburrá.

Más información

Posterior al procedimiento en el sitio, los dos detenidos y el material incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Los procesados responderán por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, mientras la autoridad judicial define su situación jurídica.

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