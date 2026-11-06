Alarma económica en Medellín: inversión pública se reduciría 4,5 % en 2027
Pese al incremento del 8,33 % en el recaudo tributario local, el disparo del 51,8 % en el servicio de la deuda y la menor transferencia de excedentes de EPM recortarían el margen de inversión pública.
Medellín
Durante la socialización del presupuesto para 2027, el Concejo de Medellín alertó sobre una posible reducción del 4,5 % en la inversión pública, un receso que dejará $443.000 millones menos para proyectos estratégicos en la capital antioqueña.
La bolsa del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) caería a $9,30 billones en 2027, una señal de desaceleración fiscal que refleja los desafíos de las principales capitales colombianas para mantener la ejecución pública ante el incremento del servicio de la deuda y la menor rentabilidad de sus empresas públicas.
Menos excedentes de EPM y mayor deuda condicionan el gasto distrital
Uno de los puntos que genera mayor expectativa en los mercados e instituciones del país es la alta dependencia de $1,55 billones en excedentes de EPM y la necesidad de recurrir a $1,5 billones en crédito interno. La reducción presupuestal obedece a menores transferencias operativas de la compañía y a un disparo del 51,8 % en el pago de la deuda pública.
Mientras el gasto de funcionamiento del Distrito crecerá un 8,8 %, sectores clave para la equidad sufrirán ajustes drásticos. La Educación registrará un recorte del 17,1 %, reduciendo drásticamente la cobertura estudiantil, e ISVIMED perderá $51.000 millones, lo que podría agravar aún más el déficit habitacional en la región.
Más información
Ingresos tributarios al alza no logran frenar el recorte en regiones
A pesar de que los ingresos corrientes del Distrito se proyecta que crecerán un 8,33 % e impulsarán el recaudo tributario a los $4 billones por concepto de ICA y predial, el ajuste fiscal en Medellín sienta un precedente sobre la sostenibilidad de las finanzas territoriales que se podrían vivir a nivel nacional.
Con un Plan de Desarrollo que alcanza el 71 % de ejecución acumulada, el Concejo del distrito y analistas económicos insisten en reevaluar las proyecciones financieras para evitar que la caída de la inversión pública afecte el crecimiento económico, la infraestructura regional y los indicadores sociales en la ciudad y el país.