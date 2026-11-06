Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

06 nov 2026 Actualizado 20:55

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Medellín

Alarma económica en Medellín: inversión pública se reduciría 4,5 % en 2027

Pese al incremento del 8,33 % en el recaudo tributario local, el disparo del 51,8 % en el servicio de la deuda y la menor transferencia de excedentes de EPM recortarían el margen de inversión pública.

Marca Medellín. Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Marca Medellín. Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Marca Medellín. Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Santiago Solórzano

Medellín
Añadir Caracol Radio en Google

Medellín

Durante la socialización del presupuesto para 2027, el Concejo de Medellín alertó sobre una posible reducción del 4,5 % en la inversión pública, un receso que dejará $443.000 millones menos para proyectos estratégicos en la capital antioqueña.

La bolsa del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) caería a $9,30 billones en 2027, una señal de desaceleración fiscal que refleja los desafíos de las principales capitales colombianas para mantener la ejecución pública ante el incremento del servicio de la deuda y la menor rentabilidad de sus empresas públicas.

Menos excedentes de EPM y mayor deuda condicionan el gasto distrital

Uno de los puntos que genera mayor expectativa en los mercados e instituciones del país es la alta dependencia de $1,55 billones en excedentes de EPM y la necesidad de recurrir a $1,5 billones en crédito interno. La reducción presupuestal obedece a menores transferencias operativas de la compañía y a un disparo del 51,8 % en el pago de la deuda pública.

Mientras el gasto de funcionamiento del Distrito crecerá un 8,8 %, sectores clave para la equidad sufrirán ajustes drásticos. La Educación registrará un recorte del 17,1 %, reduciendo drásticamente la cobertura estudiantil, e ISVIMED perderá $51.000 millones, lo que podría agravar aún más el déficit habitacional en la región.

Más información

Ingresos tributarios al alza no logran frenar el recorte en regiones

A pesar de que los ingresos corrientes del Distrito se proyecta que crecerán un 8,33 % e impulsarán el recaudo tributario a los $4 billones por concepto de ICA y predial, el ajuste fiscal en Medellín sienta un precedente sobre la sostenibilidad de las finanzas territoriales que se podrían vivir a nivel nacional.

Con un Plan de Desarrollo que alcanza el 71 % de ejecución acumulada, el Concejo del distrito y analistas económicos insisten en reevaluar las proyecciones financieras para evitar que la caída de la inversión pública afecte el crecimiento económico, la infraestructura regional y los indicadores sociales en la ciudad y el país.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado