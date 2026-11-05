Programa “Mi Río, Mis Quebradas” completa un año de ejecución en Medellín con proyectos en marcha

Medellín

El programa Mi Río, Mis Quebradas cumple su primer año de ejecución en Medellín con inversiones históricas enfocadas en la recuperación de fuentes hídricas, la reducción del riesgo de inundaciones y la protección de las comunidades locales. Durante este periodo, la estrategia ha contratado 26 obras de infraestructura, logrando culminar al 100 % la ejecución hidráulica en afluentes prioritarios como La Honda, El Pelón, La Aguadita y La Cabuyala.

Las intervenciones técnicas ejecutadas por la Alcaldía de Medellín superan los 62.000 millones de pesos e incluyen la reposición y reparación de estructuras, la estabilización de orillas y el retiro de sedimentos y residuos. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) reporta un 67 % de avance en la atención de puntos críticos del río Aburrá-Medellín, finalizando 12 de los 17 puntos estratégicos programados.

Impacto metropolitano y protección de infraestructura

Los trabajos adelantados de manera articulada buscan prevenir la erosión y la socavación, salvaguardando corredores viales y de transporte masivo esenciales como la avenida Regional, la Autopista Sur y las líneas férreas del Metro. Para ello, se han intervenido zonas urbanas clave en Medellín y municipios vecinos, garantizando la seguridad operativa de estas vías y la conectividad regional.

El proyecto proyecta una inversión total de 663.383 millones de pesos para consolidar el programa estrella de la administración local. Esta cifra respalda la ejecución de acciones complementarias de mantenimiento en cientos de puntos críticos distribuidos en los diferentes afluentes que atraviesan la capital antioqueña y el Valle de Aburrá.

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Nuevos espacios públicos verdes y proyección 2027

En materia ambiental y urbanística, el Distrito —en coordinación con la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU)— iniciará la adecuación de 17.000 metros cuadrados de espacio público verde. Estas intervenciones se concentrarán en las quebradas La Honda y Altavista, destinando un presupuesto cercano a los 16.000 millones de pesos para la renovación paisajística.

Para el año 2027 se prevé la intervención de al menos 192 nuevos puntos críticos en quebradas, mediante un convenio de cooperación con recursos superiores a los 20.000 millones de pesos. Estas acciones consolidarán la mitigación del riesgo y la devolución de entornos naturales para el disfrute y beneficio directo de la ciudadanía.