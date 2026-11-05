La protección de los derechos humanos en el Valle de Aburrá cuenta con 700 rutas de atenciones. Foto: Alcaldía de Medellín.

Medellín, Antioquia

Debido al alto índice de reporte de los tipos de maltrato de derechos humanos, la Alcaldía de Medellín refuerza las distintas rutas que usa para fortalecer su sistema de atención a estos casos.

Entre los casos reportados entre los meses enero y septiembre del 2026, se reportaron 718 casos de personas dadas por desaparecidas, violencia sexual, trata de personas, homicidios, amenazas y riesgos contra líderes y lideresas sociales, así como reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes.

Las rutas permiten permiten recibir reportes, brindar orientación y acompañamiento a las personas afectadas y activar mecanismos de atención de acuerdo con las necesidades de cada caso.

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Entre los equipos de atención, se encuentran en operación plataformas de seguimientos, derivaciones a entidades competentes y articulaciones institucionales. El proceso se lleva a cabo para facilitar el acceso a medidas de protección, asistencia y acompañamiento psicosocial y jurídico.

El Distrito busca que las víctimas y sus familias conozcan sus derechos y puedan acceder a la protección que requieren

Es así como las víctimas y sus familias conocen sus derechos y reciben atención oportuna frente a las situaciones que enfrentan. Las víctimas de violencia sexual pueden activar la ruta escribiendo al correo electrónico: rutaviolenciasexual 2@medellin.gov.co.

Para los casos de personas desaparecidas, pueden reportar los casos al correo rutadedesaparecidos2@medellin.gov.co y la línea 305 404 5379. En cuanto a los líderes y lideresas sociales pueden solicitar acompañamiento desde el correo rutaamenazalideressociales@medellin.gov.co

Las familias víctimas de homicidio pueden comunicarse a la línea 305 401 9269 o escribir a rutarepresentacionvictimas @medellin.gov.co. Con respecto al reclutamiento, uso y violencia contra menores de edad puede en reclutamiento utilizacionnna@medellin.gov.co. Y las víctimas de trata de personas pueden llamar al 305 476 8062 o escribir a rutatratadepersonas2@medellin.gov.co.