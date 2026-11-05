El talento de los medios comunitarios fue resaltado en la XVII Edición del Periodismo. Foto: Alcaldía de Medellín.

Medellín, Antioquia

A través del espacio el “Eco del origen”, la Alcaldía de Medellín en su XVII Edición del Periodismo, exaltó el compromiso de los medios alternativos de comunicación de la ciudad, que destacaban la memoria, identidad y tejido social.

De los 52 medios de comunicación postulados, fueron 64 los trabajos que se recibieron. Entre los distintos trabajos, se encontraron distintas propuestas de los estudiantes universitarios, los cuales se destacaron por visibilizar nuevas miradas de la realidad que cruza la sociedad en la actualidad.

Fueron 10 las categorías de cada proyecto: En Mejor periódico o revista (impreso), el primer lugar fue para la Corporación de Periodismo y Medios Kinésica, con Periódico Signos desde La 13, y el segundo para la Corporación Distrito 13, con la revista Magazine Hip Hop.

Para el Mejor trabajo sonoro análogo, fueron premiadas la Emisora Comunitaria La Esquina Radio 101.4 FM y 4 Bits Radio. En cuanto, a la categoría Mejor multiplataforma digital informativa reconoció a El Poblado en Historias, en el primer lugar, y a la Agremiación Cultural Wiwas, en el segundo.

Los estudiantes de la UPB y la UdeA estuvieron entre los ganadoras

En cuanto al Mejor trabajo periodístico escrito, el primer puesto fue para Periferia y el segundo para la Corporación Recreando, con la revista Porro y Folclor. Por su parte, el Mejor trabajo periodístico de corregimientos, el primer lugar fue para la Corporación Radial de Prado para la Comunicación y el Desarrollo Comunitario, con Frecuencia Estéreo 88.4 FM, y el segundo para N60 FM.

En la categoría Mejor trabajo periodístico universitario realizado por estudiantes, el primer lugar fue para Ana Sofía Araque Panesso, Estefanía Hernández Ruiz y Sara Bastidas Rojas, del medio Contexto UPB.

El segundo puesto lo obtuvo Cristian Dávila Rojas, del medio De La Urbe UdeA. En Mejor trabajo periodístico multiplataforma, fueron reconocidos el Periódico Universo Centro, en el primer lugar, y La Voz de los Corregimientos, en el segundo.

Finalmente, en la nueva categoría Mejor proceso de comunicación para la movilización, el primer puesto fue para la Corporación Nacional de Cine Casa del Sol y el segundo para Crane Up Producción Audiovisual Comunitaria.