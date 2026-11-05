Aumentan los controles en Medellín para frenar la invasión de motos en zonas peatonales

Medellín

La invasión de andenes y pasos peatonales por parte de motociclistas se ha consolidado como una creciente problemática de movilidad y seguridad vial en Medellín. Esta práctica recurrente evidencia una marcada falta de cultura ciudadana y respeto por el espacio público, exponiendo a los peatones a constantes situaciones de peligro en diversos sectores urbanos.

Frente a este escenario, en las últimas horas, las autoridades de tránsito ejecutaron un operativo masivo en el que más de 50 agentes de la Secretaría de Movilidad desplegaron 23 intervenciones en barrios de la ciudad. Las acciones dejaron un balance de 73 comparendos impuestos a conductores que utilizaban la infraestructura peatonal para transitar.

Cifras de control y severidad de las sanciones

En el transcurso de 2026, las autoridades han completado 170 intervenciones, acumulando un total de 1.046 comparendos y 15 motocicletas inmovilizadas. Subir estos vehículos a puentes o aceras para evadir trancones constituye una infracción grave sancionada con una multa de $1.266.000, más los cobros de grúa y patios.

La reiterada invasión de estos espacios refleja la necesidad urgente de fortalecer la educación vial y el sentido de responsabilidad compartida entre los conductores. Al circular por áreas exclusivas para transeúntes, se anula la prioridad del actor más vulnerable de la pirámide de movilidad, incrementando significativamente el riesgo de arrollamientos.

Impacto en la población y la infraestructura urbana

Esta conducta irresponsable afecta de forma directa a adultos mayores, niños y personas con movilidad reducida, quienes ven obstaculizado su derecho a un tránsito seguro por la ciudad. La ocupación indebida reduce la zona de circulación y fuerza a las personas a descender al carril vehicular, agravando la peligrosidad.

Adicionalmente, el rodamiento de motocicletas acelera el deterioro de baldosas y estructuras peatonales, las cuales no están diseñadas para soportar peso vehicular. Las autoridades confirmaron que continuarán los operativos estrictos para desincentivar este comportamiento e impulsar una cultura de respeto al espacio público.