Asohost advierte que el nuevo POT de Medellín afectaría a más de 4.500 familias del sector turístico
Juan Camilo Vargas, presidente de Asohost, y el concejal Andrés Felipe Tobón debaten sobre el impacto del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín
Asohost advierte que el nuevo POT de Medellín afectaría a más de 4.500 familias del sector turístico
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Noticia en desarrollo
Escuche EN VIVO Caracol Radio:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Luisa María Mercado
Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...