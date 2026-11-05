Asohost advierte que el nuevo POT de Medellín afectaría a más de 4.500 familias del sector turístico

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Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

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