Una menor de ocho años habría sido devorada por un felino en Belén de Bajirá, Chocó

Chocó

Las autoridades están investigando el presunto ataque de un jaguar en zona rural del municipio de Nuevo Belén de Bajirá que dejó a una menor de edad muerta. La víctima de ocho años fue hallada con parte de su cuerpo comido.

El ataque ocurrió en el resguardo indígena Urada Jiguamiandó. Allí la menor había desaparecido por varias horas y cuando la comunidad salió a buscarla, la hallaron sin vida y la trasladaron a la morgue municipal. La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (CODECHOCÓ) manifestó que están investigando la situación y determinando qué felino es el responsable.

“En donde presuntamente hay un ataque de jaguar hacia una menor, en estos momentos nuestro equipo técnico en campo está en articulación con la alcaldía municipal y otras instituciones para la verificación de los hechos. Además, estamos a la espera de los resultados de medicina legal que puedan confirmar qué fue lo que realmente sucedió”, manifestó German Córdoba, subdirector de Desarrollo Sostenible de CODECHOCÓ.

El funcionario agrega que antes de este suceso no se había tenido registro de un ataque similar ni avistamientos de felinos silvestres en la zona.

Según las fotografías, la menor tenía mordiscos en el abdomen, la cabeza, los brazos y la cabeza.