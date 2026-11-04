Territorio Aguacate 2026 se toma Medellín para debatir el futuro de la agroindustria nacional

Medellín

El evento Territorio Aguacate 2026 se realizará el 4 y 5 de noviembre en Medellín, reuniendo a productores, compradores y expertos de la cadena agroindustrial. Este encuentro busca debatir estrategias para aumentar la productividad, renovar cultivos antiguos y estandarizar costos de cara a los retos de la industria hacia 2027.

La discusión sectorial se da en un contexto de expansión, donde Colombia alcanzó 39.474 hectáreas de aguacate Hass registradas ante el ICA, lo que representa un crecimiento del 6% respecto a 2025. Este panorama abre una nueva etapa enfocado en fortalecer la calidad y competitividad de la fruta en los mercados internacionales.

Antioquia lidera la producción nacional de Hass

En este contexto nacional, Antioquia concentra 14.258 hectáreas registradas, equivalentes al 36% del total del país. Esta cifra posiciona al departamento como el motor principal del sector, destacando la necesidad de implementar un manejo agronómico eficiente adaptado a las condiciones de cada territorio.

A nivel municipal, la producción antioqueña se concentra en Urrao, Abejorral, Sonsón y Jericó, los cuales suman el 61% del área registrada del departamento. La presidenta ejecutiva de Corpohass, Katheryn Mejía, resaltó la oportunidad de seguir generando valor territorial mediante la sostenibilidad y la estandarización de prácticas en finca.

Impacto económico y generación de empleo regional

Además del área sembrada, el impacto social de la agroindustria es clave para la economía regional, al generar entre 54.000 y 60.000 empleos directos e indirectos en Antioquia. Estos puestos de trabajo abarcan desde la siembra y la cosecha hasta la poscosecha, transporte y comercialización.

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Frente a la creciente demanda global, el sector busca aprovechar mejor el potencial de las hectáreas establecidas y consolidar el rendimiento de los cultivos. Los avances y decisiones operativas de este plan de acción departamental serán evaluados durante las jornadas de Territorio Aguacate 2026 en la capital antioqueña.