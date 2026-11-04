Sabaneta inicia la construcción del anillo vial de la calle 77 sur, una obra de $21.177 millones. Foto: Alcaldía de Sabaneta.

Medellín, Antioquia

Sabaneta, Antioquia, inició la construcción del anillo vial de la calle 77 sur. Un proyecto de infraestructura que busca mejorar la movilidad y la conexión entre diferentes sectores del municipio. La obra tendrá una inversión de 21.177 millones de pesos.

Del monto inicial, 14.000 millones serán aportados por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y los 7.177 millones restantes por la Alcaldía de Sabaneta. El proyecto contempla la intervención de cerca de 800 metros de vía y beneficiará de manera directa e indirecta a más de 106.652 habitantes.

Entre las obras previstas se encuentra la construcción de una doble calzada con tres carriles por sentido, además de un carril adicional en uno de los tramos. También se instalarán separadores centrales, bahías de parqueo, zonas verdes y andenes.

Mejor conectividad y movilidad

Con esta intervención, la Administración Municipal busca mejorar los tiempos de desplazamiento, facilitar el acceso a sectores residenciales, comerciales y de servicios, y fortalecer la conexión de Sabaneta con la red vial metropolitana.

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El proyecto también contempla espacios para peatones, con andenes y zonas verdes que buscan ofrecer condiciones más seguras y accesibles para quienes transitan por este corredor.

De acuerdo con la información entregada por la Administración Municipal, la construcción del anillo vial de la calle 77 sur responde a una necesidad de infraestructura que durante décadas fue esperada por la comunidad y que ahora comienza a materializarse.