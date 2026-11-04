Ofrecen atención integral a familiares de víctimas de accidentes de tránsito. Foto: Alcaldía de Bello.

Medellín, Antioquia

En Bello, las personas que han perdido a un familiar en un siniestro vial pueden acceder a orientación jurídica, psicológica y social a través del Centro de Orientación a Víctimas (COV). La estrategia de la Secretaría de Movilidad que busca acompañar a las víctimas indirectas y brindarles herramientas para afrontar las consecuencias de estos hechos.

El municipio cuenta con uno de los cinco centros de este tipo que funcionan en Colombia. Allí se ofrece atención interdisciplinaria de acuerdo con las necesidades de cada familia, mediante profesionales de Trabajo Social, Psicología y Asesoría Jurídica.

Según explicó Andrés Camilo Montoya Osorio, secretario de Movilidad de Bello, un siniestro vial no termina con el incidente, pues también genera trámites, preguntas y consecuencias emocionales que requieren atención. Por eso, el centro brinda información sobre los derechos de los afectados y los procedimientos posteriores al hecho, además de acompañamiento psicológico.

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Durante 2026, con corte al 30 de septiembre, el Centro de Orientación a Víctimas atendió a 29 víctimas indirectas. De las cuales, 9 personas recibieron acompañamiento durante el primer trimestre, 8 en el segundo y 12 en el tercero.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, 23 de las personas atendidas son mujeres, equivalentes al 79,3 %. Mientras que seis son hombres, que representan el 20,7 %.

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Por edades, el grupo con mayor participación fue el de adultos entre los 27 y 54 años, con 14 personas. También fueron atendidos siete adultos mayores de 54 años, seis jóvenes entre los 18 y 26 años y dos adolescentes entre los 12 y 17 años.

El acompañamiento incluye asesoría sobre trámites ante la Fiscalía y el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), seguimiento desde Trabajo Social y atención psicológica individual o grupal, tanto presencial como virtual. Cuando se requiere, las personas también son remitidas al Sistema de Salud Sanamente para recibir atención psicosocial.

La atención se presta por demanda y es voluntaria: los familiares de las víctimas pueden aceptar o rechazar el acompañamiento ofrecido por el centro.