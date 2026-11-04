Ministerio de Hacienda designa nuevos representantes en la Junta Directiva del Metro de Medellín

Medellín, Antioquia

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público designó nuevos representantes ante la Junta Directiva del Metro de Medellín, mediante la Resolución 2431 del 21 de octubre de 2026.

La decisión establece que Hollman Adrián Camilo Sánchez Nova asumirá como miembro principal de la Junta Directiva. Sánchez Nova se desempeña como subdirector técnico de la Subdirección Financiera del Ministerio de Hacienda.

Como miembro suplente fue designada Nazlly Andrea Guavita Bejarano, quien ocupa el cargo de asesora 1020-5 en esa cartera.

La resolución señala que el cambio responde a modificaciones administrativas en la planta de personal del Ministerio de Hacienda. Además, indica que las nuevas designaciones fueron nominadas por el Comité de Juntas Directivas de Empresas Estatales el 22 de septiembre de 2026.

Relevo de los representantes del Gobierno nacional

Con esta decisión queda derogada la Resolución 0697 del 22 de marzo de 2023, mediante la cual se habían designado los anteriores representantes del Ministerio de Hacienda en la Junta Directiva del sistema de transporte.

Los nuevos delegados deberán presentar informes escritos y periódicos sobre su gestión ante el ministro de Hacienda. Además, el Grupo de Notificaciones de esa cartera deberá comunicar la decisión tanto a los funcionarios designados como a la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá.

La participación del Ministerio de Hacienda en la Junta Directiva está relacionada, entre otros aspectos, con los convenios de cofinanciación de los sistemas de transporte público. En el caso del Metro de Medellín, la resolución menciona el convenio suscrito el 30 de noviembre de 2020 para financiar el proyecto Metro Ligero de la Avenida 80.