Medellín lanza 538 subsidios de vivienda con plan especial para que jóvenes puedan tener casa propia

Medellín

La Alcaldía de Medellín entregará un paquete de 538 subsidios de vivienda dirigidos a facilitar el acceso a la propiedad. Esta estrategia integral incluye ayudas económicas enfocadas tanto en vivienda nueva como usada, abarcando también el mejoramiento habitacional y un acompañamiento social a las familias.

El programa contempla 238 subsidios de hasta 36 millones de pesos vinculados al proyecto Verdeagua en Castilla, además de 200 subsidios de hasta 15 millones de pesos mediante la iniciativa “Compra tu casa” para hogares con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos.

Oportunidades exclusivas para jóvenes

Como parte central de las medidas, se implementa el programa “Jóvenes Propietarios”, que ofrece 100 cupos piloto con un valor de 30 millones de pesos cada uno para personas entre los 18 y 28 años. Este incentivo económico es compatible con los beneficios de la Gobernación de Antioquia y las cajas de compensación, exigiendo ingresos familiares máximos de hasta 7 millones de pesos.

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La iniciativa permite aplicar a vivienda nueva (VIS o VIP) y usada, incorporando además procesos de compraventa junto a un respaldo financiero e institucional. Las inscripciones estarán abiertas inicialmente hasta el 30 de noviembre, con cierres y evaluaciones periódicas cada viernes para facilitar el trámite de los beneficiarios.