Medellín gana premio internacional de innovación en Francia por su apuesta en formación tecnológica

Medellín

La ciudad de Medellín fue galardonada con el primer lugar en los premios IASP Inspiring Solutions, otorgados por la Asociación Internacional de Parques Científicos y Áreas de Innovación en Francia. El reconocimiento destacó al programa Generación Tech, liderado por Ruta N, dentro de una competencia con más de 60 propuestas provenientes de 19 países.

El galardón premió la estrategia de Generación Tech por promover el pensamiento científico y las habilidades STEAM desde la educación básica. En el podio internacional, el segundo lugar fue para la Hackathon Grecia–Turquía y el tercer puesto para la iniciativa Regenerative Futures Challenge de Australia.

Impacto educativo y fortalecimiento del ecosistema tecnológico

Durante el último año, el programa fortaleció las capacidades tecnológicas de más de 6.000 estudiantes y 600 docentes en 200 colegios públicos y privados de la ciudad. A través de proyectos prácticos, la iniciativa busca acercar a niños y jóvenes a las vocaciones científicas y preparar a las aulas para los retos del futuro.

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La selección de los ganadores estuvo a cargo de un panel de expertos y la votación de los miembros globales de la IASP. Este logro consolida la apuesta de la Alcaldía de Medellín por impulsar la formación en ciencia y tecnología como motor para el desarrollo económico y social.