La ESAP abre inscripciones para pregrado y maestría en Antioquia

Medellín

La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), una reconocida institución universitaria del Estado, abrió inscripciones para el primer semestre de 2027 en Medellín. La oferta académica incluye el pregrado en Administración Pública Territorial (APT) y la Maestría en Administración Pública, ambos en modalidad a distancia. Las inscripciones estarán disponibles desde el 13 de octubre hasta el 9 de noviembre de 2026.

La convocatoria se desarrolla en un contexto de expansión académica de la institución pública en el departamento, donde tiene presencia en las nueve subregiones, llega a 85 municipios y supera los 1.000 estudiantes matriculados. Esta oferta busca formar profesionales capacitados para responder a los desafíos institucionales, sociales y administrativos de las comunidades.

Horarios y formación pública con opción de gratuidad

El pregrado en APT cuenta con acreditación de alta calidad y ofrecerá dos grupos en Medellín: uno con clases los viernes y sábados, y otro de lunes a jueves. Cabe destacar que la formación en la ESAP es gratuita: la inscripción al pregrado no tiene costo y los admitidos de estratos 0, 1, 2 y 3 (o Sisbén IV A, B y C) sin título profesional previo podrán acceder a la gratuidad total en la matrícula.

Asimismo, la ESAP contempla exoneraciones de matrícula del 100% en pregrado y 50% en posgrado para poblaciones vulnerables, autoridades electas e integrantes de juntas de acción comunal. Los aspirantes a la maestría deberán abonar $189.098 de inscripción y podrán acceder a descuentos del 10% por voto y 15% para egresados.

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Proceso de admisión y canales de postulación

El proceso de selección y admisión se llevará a cabo entre el 23 de noviembre y el 18 de diciembre, mientras que el inicio de clases está previsto para el 30 de enero de 2027. Carolina Arango Salazar, directora territorial de la ESAP, destacó que estudiar este programa permite comprender el Estado y liderar procesos de desarrollo territorial.

Los interesados deben completar su registro directamente en el portal web institucional www.esap.edu.co en la sección de inscripciones, sin intermediarios. Cada aspirante podrá inscribirse a un único programa y sede, debiendo adjuntar la documentación requerida y finalizar el formulario para hacer efectiva su postulación.