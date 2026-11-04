Falsas ofertas de empleo en España: así operaba una red de trata de mujeres desde Medellín

Capturan a integrantes de una red de trata de personas en Medellín. Foto: DIJIN.

Medellín

Dos personas señaladas de participar en una red transnacional dedicada a captar mujeres colombianas para explotarlas sexualmente en España fueron capturadas en Medellín durante un operativo conjunto entre las autoridades de Colombia y ese país europeo.

Los detenidos fueron identificados como Andrés Felipe Zapata Villa, conocido como alias ‘Zapata’, y una mujer señalada con los alias de ‘Ana’ o ‘Ana María’, quienes, según la Policía Nacional, desempeñaban funciones clave en el reclutamiento de las víctimas y la organización de sus viajes hacia Europa.

Las capturas se realizaron en desarrollo de la denominada ‘Operación Lérida’, adelantada por la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en coordinación con la Policía Nacional de España y con el apoyo de organismos internacionales.

Así engañaban a las mujeres en Medellín para llevarlas a España

De acuerdo con las investigaciones, la organización identificaba a mujeres en Medellín y les ofrecía supuestas oportunidades laborales en España, donde podrían desempeñarse como modelos, niñeras, bartenders o damas de compañía.

Para convencerlas de viajar, los reclutadores les aseguraban que contarían con condiciones laborales favorables. Sin embargo, detrás de estas propuestas se ocultaba una estructura que, presuntamente, utilizaba el engaño para trasladar a las mujeres hasta territorio europeo y someterlas a explotación sexual.

Una de las principales señaladas es alias ‘Ana’, quien, según las autoridades, utilizaba un salón de belleza de su propiedad en Medellín para acercarse a posibles víctimas.

Desde ese establecimiento identificaba a mujeres que cumplían con determinadas características físicas, establecía relaciones de confianza y posteriormente les presentaba las falsas ofertas de trabajo en el exterior.

Por su parte, alias ‘Zapata’ habría sido el encargado de financiar y coordinar los desplazamientos. Entre sus funciones estaban la compra de tiquetes aéreos, las reservas de alojamiento y la comunicación con los integrantes de la organización que recibían a las mujeres en España.

En lugar de acceder a los empleos ofrecidos, eran recibidas por integrantes de la organización y trasladadas a inmuebles donde, según la Policía, les restringían la libertad y las obligaban a prestar servicios sexuales.

Las víctimas debían permanecer disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin horarios establecidos ni jornadas de descanso.

Detalles de las capturas

Además de las dos capturas, las autoridades realizaron diligencias de registro y allanamiento en Medellín, durante las cuales incautaron aproximadamente 200 millones de pesos.

Los dos capturados y el dinero incautado quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes para avanzar en el proceso por los presuntos delitos relacionados con la trata transnacional de personas.