Empresarios recibirán herramientas para generar oportunidades laborales más equitativas

Medellín, Colombia

La inclusión laboral y la eliminación de barreras de acceso al empleo serán el eje de un encuentro que busca movilizar al sector empresarial del Oriente antioqueño hacia la construcción de entornos de trabajos más equitativos, accesibles y libres de prejuicios. La iniciativa convoca a empresarios y responsables de gestión humana para impulsar oportunidades reales de formación, contratación y vinculación laboral para todos.

La iniciativa, denominada «Empresas que incluyen, territorios que transforman», es liderada por la Agencia Pública de Empleo de Rionegro y el programa MAKIA, en articulación con las agencias de empleo del SENA, Comfama y Comfenalco.

Durante la jornada, los participantes recibirán herramientas para reconocer las capacidades de las personas, identificar oportunidades de inclusión y fortalecer los procesos de atracción, selección y contratación de talento humano.

Los contratos de aprendizajes para estudiantes se verán beneficiados

Entre los temas que se abordarán están la transformación de prejuicios y barreras en los entornos laborales, la equidad en los procesos de selección y las alternativas de formación y vinculación mediante contratos de aprendizaje.

El encuentro también contará con la participación de las entidades aliadas y una presentación artística del grupo MAKIA, que compartirá su experiencia en la generación de oportunidades y la transformación de vidas a través de la inclusión.

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La actividad se realizará este jueves 5 de noviembre, entre las 9:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía. La convocatoria está dirigida a empresarios, directivos y encargados de gestión humana interesados en implementar prácticas laborales más accesibles e incluyentes.