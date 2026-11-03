Sánchez respalda a Puente por “dar la cara” y dimitir “por las víctimas”: “Dignifica nuestro país”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pronuncia un discurso titulado «Repensar Europa» durante el foro World in Progress Barcelona 2026, celebrado en el Palau de Congressos de Catalunya el 2 de noviembre de 2026 en Barcelona, ​​Cataluña, España. (Photo By David Zorrakino/Europa Press via Getty Images) / Europa Press News

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por “dar la cara” y “soluciones” para después dar “un paso al lado” por “respecto a las víctimas”.

“Políticos como él dignifican a nuestro país”, ha añadido este martes en un mensaje en ‘X’, recogido por Europa Press, en el que ha achacado la renuncia de Puente a “la dignidad” y la “voluntad propia”, así como por deferencia hacia el “proyecto progresista”.

El jefe del Ejecutivo ha defendido que la decisión del aún titular de Transportes “demuestran” que “no todos somos iguales” porque “unos solo dan lecciones” mientras “otros lo dan todo”, en alusión al Partido Popular.

La decisión, anunciada por el ministro este martes ante la Diputación Permanente del Congreso, y que incluye la renuncia a ir en las listas del PSOE el 29N, llega seis días después del accidente ferroviario de Urda (Toledo) que ha dejado 69 víctimas mortales, y nueve meses después del siniestro de Adamuz (Córdoba) en el que murieron 46 viajeros.

El gobierno defiende la actuación de puente

Por su parte, fuentes del Gobierno han hablado de “ejercicio de responsabilidad política por partida doble” porque “ha gestionado los momentos más difíciles de la emergencia”, “identificado las causas del accidente”, y aprobando “medidas necesarias para atajarlas y asistir a las víctimas”, antes de renunciar a su cargo “por voluntad propia”.

En la misma línea que Sánchez, insisten en que esta forma de responder al accidente ferroviario del pasado miércoles “demuestra así que ni todos los políticos ni todos los partidos son iguales” porque dimite “una semana después de dar la cara”, “soluciones” y “cumplir con su deber” mientras “otros, que hoy dan lecciones, no dieron ninguna de esas cosas por su país”.

Por último, desde el Ejecutivo han agradecido al ministro “su integridad y su altura de Estado” y se han comprometido a “seguir trabajando para restablecer la confianza en nuestra Alta Velocidad”.

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