Puente dimite como ministro y candidato del PSOE: “Es una decisión de empatía con las víctimas”

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, compareció a petición propia ante la Comisión Permanente del Congreso de los Diputados, en la Sala Constitucional de la Cámara, el 3 de noviembre de 2026, en Madrid, España. Puente solicitó comparecer ante la comisión para explicar la gestión, por parte del Gobierno, del grave accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) el 28 de octubre de 2026. (Photo By Diego Radames/Europa Press via Getty Images) / Europa Press News

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este martes en la Diputación Permanente del Congreso su dimisión como miembro del Gobierno y como candidato del PSOE a las elecciones del 29 de noviembre, una decisión que tomó la semana pasada, nada más conocer la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) en la que fallecieron 69 personas.

Un ministro de transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año. Por muy distintos que sean, y tenga o no responsabilidad directa en ellos, es una cuestión de dignidad política, de coherencia y de empatía con las víctimas", ha dicho al final de su comparecencia.

Puente ha aclarado que no sólo renuncia a su cargo como ministro, sino también a formar parte de las listas electorales el 29 de noviembre. “No seré, por tanto, cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Valladolid”, ha señalado.

Hasta ahora lo esquivaba

Pese a que en sus anteriores comparecencias el ministro había eludido las peticiones de dimisión, este martes ha dicho que ya la tenía decidida cuando se conoció la tragedia de Urda, la segunda en la alta velocidad española en lo que va de año después del accidente de Adamuz, y que los primeros en conocerla fueron sus familiares.

“La decisión sobre mi futuro la tomé los primeros minutos en los que se produjo la tragedia (...) un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año”, ha dicho Óscar Puente ante los miembros de la Diputación Permanente.

Concluida su comparecencia, el ministro ha apostillado que ha informado de la decisión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace “unos minutos”.

Es una cuestión de “dignidad política” y “coherencia”

Puente ha dicho que dimite por una cuestión de “dignidad política, de coherencia y de empatía con las víctimas”, al tiempo que ha explicado que ha hecho pública la decisión este miércoles porque consideraba que tenía que hacerla en la “sede de la soberanía nacional” y una vez cumplido el que entiende que era el trabajo “más urgente e inaplazable”.

Ese trabajo, ha explicado Puente, era dar explicaciones sobre lo ocurrido, auxiliar a las víctimas, adoptar las primeras medidas para resarcirlas y mejorar “en la medida de lo posible” la seguridad del sistema ferroviario en el corto plazo. “No era esta, sin duda, la única decisión posible, pero es la única que yo hubiera estado dispuesto a tomar”, ha añadido.

A renglón seguido, Puente ha querido agradecer a las personas que le han mostrado su apoyo estos días y ha querido dejar claro que su dimisión “no es ningún drama”. “Drama, sin duda, el de las víctimas, el de sus familias, el de sus seres queridos a los que ya no van a poder volver a ver”, ha dicho.

“La culpa no puede morir soltera”

El titular de Transportes ha querido también dirigirse a las víctimas para decirles que después de su dolo ninguno es “tan grande” como el suyo. En este punto, el ministro ha querido hacer suya una frase del exministro portugués Jorge Coelho, que dimitió en 2001 tras el derrumbamiento de un puente en el que murieron 59 personas: “La culpa no puede morir soltera”.

Así, Puente ha remarcado que su decisión es “buena para el país y es buena para la democracia” y ha querido aseverar que España es un país “fuerte, próspero y moderno, no un estado fallido como algunos sostienen”.

Por último, el ministro ha destacado que su dimisión es una decisión que considera que está “a la altura” de su partido y ha hecho una última reflexión ante las elecciones generales del 29 de noviembre para decir que un gobierno liderado por el PP será “desastroso” para el futuro de España. “Confío en que mi país sabrá estar a la altura. Hoy yo he intentado estar a la altura de mi país. Gracias a todos ustedes por su atención y hasta siempre”, ha zanjado.

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