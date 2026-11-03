Plaza Mayor Medellín inicia la modernización de sus pabellones con inversiones millonarias

Medellín, Antioquia

Plaza Mayor Medellín avanza en su plan de modernización de infraestructura y tecnología con nuevos proyectos que buscan mejorar las condiciones para la realización de ferias, convenciones y eventos nacionales e internacionales.

Entre las principales intervenciones está el diseño de ingeniería para instalar un sistema de climatización en los pabellones Amarillo, Blanco y Verde. Para este proyecto, la entidad firmó un contrato con Empresas Públicas de Medellín (EPM) por $617 millones, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 20 semanas.

El contrato contempla los diseños técnicos, el presupuesto y el cronograma de las futuras obras, así como la renovación del sistema de climatización del Centro de Convenciones. Por su parte, el sistema de aire acondicionado cubre el área de convenciones, mientras que los pabellones cuentan con un sistema de humidificación instalado en 2009.

La modernización también llegará al Gran Salón, cuya tecnología tiene cerca de 20 años de funcionamiento. A través de un contrato con la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas (ESU), por $4.404 millones. El contrato tiene como fecha límite de ejecución el 30 de abril de 2027. Estas obras se suman a la instalación de 193 cámaras inteligentes y la renovación de los baños y la zona de comidas.

Un plan de inversión de $50.000 millones

Los proyectos hacen parte de un plan de inversión de $50.000 millones que Plaza Mayor ejecuta durante el cuatrienio 2024-2027, considerado el más grande de su historia. El propósito es fortalecer su infraestructura y mejorar la experiencia de visitantes, expositores y organizadores de eventos.

De acuerdo con la entidad, Plaza Mayor ha recibido 728.431 visitantes durante 2026. Una cifra que refleja su participación en el turismo de reuniones y su impacto en actividades como el comercio, la hotelería, el transporte y la gastronomía.

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Con estas inversiones, el recinto busca fortalecer su competitividad y posicionar a Medellín como un destino para la realización de ferias, convenciones y encuentros empresariales de alcance internacional.