Institución educativa de Medellín logra patente para convertir escombros en piezas de diseño urbano

Medellín

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) otorgó una patente a la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. El invento permite transformar residuos de concreto, mortero y cerámicos en una mezcla moldeable para elaborar mobiliario y piezas arquitectónicas.

El desarrollo fue liderado por el docente Hernán Darío Cañola, de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería, tras cumplir los criterios de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. La titularidad de la protección invención pertenecerá a la institución universitaria y estará vigente hasta el año 2042.

Aprovechamiento de residuos de construcción y sostenibilidad ambiental

La tecnología propone una alternativa de economía circular para el manejo de los residuos de construcción y demolición generados en obras y obras de remodelación. El proceso permite seleccionar y procesar los materiales pétreos para darles una segunda vida útil en el sector de la construcción.

Al reutilizar estos insumos, la invención busca reducir la presión sobre la extracción de recursos pétreos y disminuir la dependencia de materias primas convencionales. Esta alternativa pretende transformar los escombros urbanos en un insumo de valor para la infraestructura.

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Alianzas estratégicas y transferencia tecnológica para la ciudad

Desde la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia destacaron que el logro busca conectar la investigación académica con las necesidades del sector productivo. La patente abre la puerta a alianzas público-privadas con empresas y entidades estatales para implementar la técnica en Medellín.

El proyecto promueve el aprovechamiento de materiales reciclados en iniciativas del sector público y privado de la capital antioqueña. Con esta tecnología, se busca consolidar un modelo de construcción más sostenible en el territorio municipal.