Medellín impulsa modelo de justicia y atención a víctimas de delitos de alto impacto

Medellín

Un modelo de acompañamiento penal implementado en la capital antioqueña proyecta avances en la protección de víctimas y testigos frente al crimen organizado. La iniciativa distrital, desarrollada a través de la Secretaría de Paz y Derechos Humanos, reporta la atención de 325 procesos activos y la realización de 112 audiencias judiciales en lo corrido de 2026.

La estrategia se consolida como un referente de articulación institucional entre las administraciones territoriales, la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial. El esquema busca garantizar representación legal continua en las etapas procesales para contrarrestar la impunidad en delitos graves.

Estrategia jurídica frente al flagelo de los delitos complejos

La Ruta de Representación Judicial focaliza sus actuaciones en conductas delictivas que afectan a distintas regiones del país, como secuestro extorsivo, extorsión, desplazamiento forzado, homicidio y concierto para delinquir. La cobertura abarca múltiples sectores urbanos y rurales del territorio municipal.

El trabajo técnico reporta la tramitación de 39 solicitudes de audiencia, la concreción de cuatro atenciones especializadas y la obtención de cuatro sentencias condenatorias. Este tipo de intervención integral busca sentar precedentes en la restitución de derechos y en la no repetición de hechos violentos.

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Acompañamiento integral como estándar de reparación

El componente jurídico se complementa con asistencia psicosocial permanente para quienes rinden testimonio o figuran como procesados dentro del sistema penal. El propósito central radica en mitigar la revictimización y ofrecer garantías de seguridad durante el desarrollo de las diligencias.

Desde la Subsecretaría de Paz y Derechos Humanos enfatizan que la cooperación entre la justicia ordinaria y los entes locales fortalece la lucha contra las estructuras criminales. Las autoridades señalan que este tipo de alianzas estratégicas contribuye a consolidar estándares replicables de verdad, justicia y reparación a nivel nacional.