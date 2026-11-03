Maluma lleva un carro típico colombiano a Bogotá, Nueva York y Buenos Aires: ¿qué se viene?

Maluma volvió a llamar la atención de sus seguidores con una estrategia que ha trascendido fronteras. Bogotá, Nueva York y Buenos Aires son algunas de las ciudades en las que ha aparecido un carro típico colombiano acompañado de mensajes relacionados con LXV, una referencia que ha generado preguntas sobre lo que prepara el artista.

La iniciativa ha despertado interés en redes sociales, donde los seguidores del cantante han compartido imágenes y comentarios sobre la presencia del vehículo en diferentes lugares. El elemento central de esta campaña es el carro tradicional colombiano, un símbolo que conecta la propuesta del artista con sus raíces y su identidad cultural.

El mensaje “se viene LXV” también ha sido clave para alimentar la expectativa. La cifra romana LXV corresponde al número 65, pero hasta el momento Maluma no ha explicado oficialmente qué representa dentro de esta estrategia ni cuál es el anuncio que estaría preparando.

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La aparición del vehículo en ciudades de distintos países ha llevado a sus fanáticos a preguntarse si se trata de una iniciativa relacionada con un nuevo lanzamiento musical, una producción especial o un proyecto que busca conectar con el público internacional. Sin embargo, estas posibilidades no han sido confirmadas por el cantante.

Bogotá, Nueva York y Buenos Aires se convierten así en escenarios de una campaña que ha logrado captar la atención alrededor del nombre del artista colombiano. La presencia de elementos tradicionales del país en espacios internacionales también pone en primer plano una referencia a la cultura colombiana.

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Maluma, quien ha consolidado su carrera en escenarios internacionales y ha colaborado con artistas de diferentes géneros, continúa utilizando sus plataformas digitales para compartir mensajes que generan conversación entre sus seguidores.

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Por ahora, el significado de LXV y los detalles de la iniciativa permanecen sin confirmación oficial. La expectativa se mantiene mientras los fanáticos esperan nuevas pistas que permitan conocer qué hay detrás de esta campaña y cuál será el próximo anuncio del cantante paisa.