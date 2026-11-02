Rawayana celebró Halloween en Nueva York con Cheo Pardo y Yorghaki como invitados

La agrupación venezolana Rawayana convirtió la noche de Halloween en una fiesta al ritmo de la música latina en Nueva York. La banda se presentó el sábado 31 de octubre en el Barclays Center de Brooklyn, como parte de su gira mundial ¿Dónde Es El After?, en un concierto que reunió a cerca de 12.000 asistentes.

Con pelucas y disfraces, los integrantes Beto Montenegro, Fofo, Abeja y Tony sorprendieron al público durante el espectáculo, en el que interpretaron canciones como «Uber», «Feriado», «Hora loca», «Qué rico PR» y «Veneka».

Uno de los momentos destacados de la noche fue la participación de Cheo Pardo, exintegrante de Los Amigos Invisibles, quien llegó disfrazado de sacerdote y realizó un set como DJ con canciones como «El tiburón», de Proyecto Uno, y «Qué es lo que tiene esa nena», de El General.

También estuvo como invitado el cantante Yorghaki, quien apareció inicialmente con un disfraz de Spider-Man y posteriormente interpretó «abusadOra», su colaboración con Beéle.

La presentación también tuvo un momento dedicado a Venezuela. Beto Montenegro interpretó «Tonada por ella» y recordó a las personas afectadas por los terremotos que golpearon al país en junio. Además, invitó a los asistentes a realizar donaciones a la Fundación El After, iniciativa creada por la agrupación para apoyar la recuperación de su país.

El concierto hizo parte de la gira internacional que acompaña el álbum ¿Dónde Es El After?, publicado el 1 de enero de 2026. La agrupación continuará su recorrido por varias ciudades de Estados Unidos y tiene previsto cerrar esta etapa el próximo 6 de diciembre en Miami.