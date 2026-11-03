Llega el festival de cine Miradas con actividades gratuito en barrios y corregimientos de Medellín

Medellín

El festival Miradas Medellín abre su programación oficial con acceso libre para el público, reuniendo más de 70 obras cinematográficas y 50 eventos de proyección. La agenda se extenderá por 16 espacios del distrito y contará con actividades descentralizadas en los municipios de Bello, Envigado y Caldas.

La Alcaldía de Medellín fortalecerá la oferta comunitaria con la Cinemateca Móvil en el Parque de los Deseos, además de proyecciones a través de Cultura Parque y Cine en el Metrocable. Las funciones llegarán a sectores como El Faro, la estación Trece de Noviembre, Cristo Rey, y veredas en Santa Elena y San Cristóbal.

Funciones inclusivas, invitados internacionales y Rueda de Negocios

La edición de este año promueve el cine accesible para personas con discapacidad visual y auditiva mediante funciones adaptadas con Lengua de Señas Colombiana y audiodescripción. En esta franja se proyectarán títulos como Tierra en la lengua y El segundo entierro de Alejandrino.

El evento contará con la presencia del cineasta mexicano Fernando Eimbcke, quien participará en una retrospectiva de su obra, clases maestras y conversatorios. Paralelamente, la Comisión Fílmica realizará una rueda de negocios con 50 proyectos locales y 25 compradores internacionales.

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Estreno documental a diez años de la tragedia del Chapecoense

Entre los momentos centrales de la programación destaca el estreno del documental “Chapecó, el último sobreviviente: nace una hermandad”, dirigido por Edison Vanegas Álvarez. La proyección se realizará el jueves 5 de noviembre a las 7:00 p. m. en el espacio Cineprox.

La producción conmemora una década del accidente aéreo ocurrido en noviembre de 2016 y reconstruye el vínculo entre el sobreviviente Helio Neto y el teniente Marlon Lengua. La programación completa puede consultarse en el portal www.medellin.gov.co y en las redes de la Cinemateca de Medellín.