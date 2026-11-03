Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

03 nov 2026 Actualizado 21:33

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Medellín

Llega el festival de cine Miradas con actividades gratuito en barrios y corregimientos de Medellín

La programación oficial reunirá más de 70 obras cinematográficas de acceso libre en 16 escenarios del distrito y municipios del Valle de Aburrá.

Llega el festival de cine Miradas con actividades gratuito en barrios y corregimientos de Medellín

Llega el festival de cine Miradas con actividades gratuito en barrios y corregimientos de Medellín

Llega el festival de cine Miradas con actividades gratuito en barrios y corregimientos de Medellín

Santiago Solórzano

Medellín
Añadir Caracol Radio en Google

Medellín

El festival Miradas Medellín abre su programación oficial con acceso libre para el público, reuniendo más de 70 obras cinematográficas y 50 eventos de proyección. La agenda se extenderá por 16 espacios del distrito y contará con actividades descentralizadas en los municipios de Bello, Envigado y Caldas.

La Alcaldía de Medellín fortalecerá la oferta comunitaria con la Cinemateca Móvil en el Parque de los Deseos, además de proyecciones a través de Cultura Parque y Cine en el Metrocable. Las funciones llegarán a sectores como El Faro, la estación Trece de Noviembre, Cristo Rey, y veredas en Santa Elena y San Cristóbal.

Funciones inclusivas, invitados internacionales y Rueda de Negocios

La edición de este año promueve el cine accesible para personas con discapacidad visual y auditiva mediante funciones adaptadas con Lengua de Señas Colombiana y audiodescripción. En esta franja se proyectarán títulos como Tierra en la lengua y El segundo entierro de Alejandrino.

El evento contará con la presencia del cineasta mexicano Fernando Eimbcke, quien participará en una retrospectiva de su obra, clases maestras y conversatorios. Paralelamente, la Comisión Fílmica realizará una rueda de negocios con 50 proyectos locales y 25 compradores internacionales.

Más información

Estreno documental a diez años de la tragedia del Chapecoense

Entre los momentos centrales de la programación destaca el estreno del documental “Chapecó, el último sobreviviente: nace una hermandad”, dirigido por Edison Vanegas Álvarez. La proyección se realizará el jueves 5 de noviembre a las 7:00 p. m. en el espacio Cineprox.

La producción conmemora una década del accidente aéreo ocurrido en noviembre de 2016 y reconstruye el vínculo entre el sobreviviente Helio Neto y el teniente Marlon Lengua. La programación completa puede consultarse en el portal www.medellin.gov.co y en las redes de la Cinemateca de Medellín.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado