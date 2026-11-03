El Festival de Oportunidades ofrecerá más de 1.000 oportunidades de empleo en Medellín

Medellín

Este miércoles 4 de noviembre se realizará una nueva edición del Festival de Oportunidades en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, frente al coliseo Iván de Bedout. La jornada comenzará a las 10:00 a. m. y contará con la participación de 48 empresas y aliados que ofrecerán más de 1.000 vacantes laborales.

El evento está diseñado para reunir en un solo espacio ofertas de trabajo, procesos de selección en sitio y servicios gratuitos de orientación laboral. La estrategia prioriza la vinculación de jóvenes que buscan su primer empleo y de personas que requieren herramientas para su inserción en el mercado formal.

Servicios de orientación y empresas participantes

Durante la jornada, cinco empresas realizarán contrataciones inmediatas, entre las que destacan firmas como DaviArena, D1 y Frisby. Asimismo, las cajas de compensación Comfama y Comfenalco, junto a la plataforma Magneto, brindarán acompañamiento en rutas de empleabilidad y formación.

Los asistentes podrán acceder a servicios de apoyo como simulacros de entrevistas, asesoría personalizada para el fortalecimiento de la hoja de vida y toma de fotografía profesional sin costo. Estas actividades buscan optimizar la presentación del perfil de los candidatos ante los reclutadores.

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Impacto de la estrategia de empleabilidad en Medellín

La iniciativa forma parte de una estrategia distrital que desde 2024 suma 17 ediciones en diversos sectores de Medellín, alcanzando a más de 20.000 participantes. En la edición anterior, más de 100 personas resultaron contratadas de manera directa gracias a la intermediación en sitio.

Desde la Secretaría de la Juventud destacaron que el propósito principal es conectar el talento joven con oportunidades reales dentro del sector empresarial. Los ciudadanos interesados en conocer los detalles de la oferta pueden consultar el portal oportunidades.medellinjoven.com.