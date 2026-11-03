Hombre murió tras sufrir grave lesión con un juguete sexual en Bello, Antioquia

Bello, Antioquia

Un hombre de 36 años murió en Medellín luego de permanecer siete días hospitalizado por una grave lesión que, al parecer, sufrió durante un encuentro íntimo con su pareja sentimental en el municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá.

De acuerdo con la información conocida por las autoridades, el incidente habría ocurrido durante una relación en la que la pareja utilizó un juguete sexual. El objeto habría provocado lesiones internas que comprometieron la salud del hombre y obligaron a su traslado a un centro médico.

La víctima ingresó el pasado 27 de octubre al Hospital Marco Fidel Suárez, en Bello, donde los profesionales de la salud identificaron afectaciones en la zona del recto y en la unión rectosigmoidea, una región del intestino que conecta el colon con el recto.

Debido a la gravedad de las lesiones, los médicos determinaron remitirlo al Hospital San Vicente Fundación, en Medellín, donde recibió atención especializada y permaneció bajo observación médica.

Sin embargo, durante la noche del lunes 2 de noviembre, el paciente presentó complicaciones en su estado de salud que, pese a los esfuerzos del personal médico, terminaron provocando su fallecimiento.

Investigan el hecho

Tras confirmarse su fallecimiento, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron la inspección técnica al cadáver en el Hospital San Vicente Fundación, ubicado en el nororiente de Medellín.

Aunque las primeras informaciones relacionan el deceso con las complicaciones derivadas de las lesiones ocasionadas presuntamente por el juguete sexual, las autoridades dejaron la causa de muerte por establecer, a la espera de los resultados de los procedimientos médico-legales correspondientes.