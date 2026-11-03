Delegaciones de 18 países conocieron en Medellín sus avances en gestión catastral

Medellín, Antioquia

Medellín recibió a delegaciones de más de 18 países durante el XVII Simposio y la XII Asamblea del Comité Permanente sobre el Catastro en Iberoamérica (CPCI), un encuentro internacional que reunió a más de 450 participantes para intercambiar experiencias y conocer los avances en gestión catastral.

El evento permitió compartir modelos de administración del catastro en diferentes países y analizar cómo estos procesos pueden estar al servicio de la sociedad, mediante el uso de la tecnología, la innovación y la información actualizada del territorio.

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Durante la agenda académica, Medellín presentó algunas de las herramientas que ha desarrollado para fortalecer su gestión catastral. Entre ellas está la Oficina Virtual de Catastro, una plataforma que centraliza la información catastral del Distrito, permite realizar solicitudes en línea y facilita el acceso a las aplicaciones del Sistema de Información Geográfica de Medellín (SIGMA).

Otra de las iniciativas presentadas fue Control-SAT, un proyecto que utiliza imágenes satelitales para hacer seguimiento al territorio y detectar posibles irregularidades urbanísticas. De acuerdo con la información entregada por el Distrito, esta herramienta ha permitido prevenir alrededor de 110 procesos constructivos y detectar 1.079 posibles infracciones urbanísticas mediante el uso de tecnología satelital.

Con este intercambio internacional, Medellín compartió su experiencia en gestión catastral y conoció otras prácticas implementadas en Iberoamérica, en un espacio orientado a fortalecer los sistemas de información territorial y su utilidad para la ciudadanía.