Murió Juan Atkins, referente del techno y cofundador de Cybotron, a los 64 años

El mundo de la música electrónica está de luto tras la muerte de Juan Atkins, DJ y productor estadounidense reconocido como uno de los pioneros del techno. El artista falleció a los 64 años, según confirmó su agencia de representación, Greensmith Artists, el domingo 1 de noviembre.

De acuerdo con información publicada por Resident Advisor, Atkins fue encontrado inconsciente en la habitación de un hotel en Ciudad de México el sábado 31 de octubre. El productor tenía programada una presentación en YuYu Cine Club. Tras ser trasladado a un centro médico, se confirmó su fallecimiento. Por ahora, no se ha dado a conocer la causa de su muerte.

Nacido en Detroit en 1962, Juan Atkins tuvo un papel fundamental en el desarrollo de la música electrónica. En 1980 fundó, junto al productor Rik Davis, el grupo Cybotron, con el que publicó el álbum Enter (1983), que incluyó la canción «Clear», uno de los temas representativos de los primeros sonidos del techno.

También hizo parte de los llamados Belleville Three, junto a Derrick May y Kevin Saunderson, un grupo de productores que contribuyó a posicionar el techno de Detroit en la escena internacional durante la década de los 80.

Después de la separación de Cybotron, Atkins creó el sello discográfico Metroplex y continuó su carrera musical bajo el nombre de Model 500. Su sencillo «No UFO’s» ayudó a llevar el sonido de Detroit a escenarios del Reino Unido y otros mercados internacionales.

Tras conocerse la noticia, Kevin Saunderson recordó a su compañero a través de redes sociales, donde destacó su influencia en la música electrónica y agradeció su amistad y orientación durante sus primeros años como productor.

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La trayectoria de Juan Atkins dejó una huella en la historia del techno y en la expansión de la música electrónica a nivel mundial.