Billboard revela las 25 canciones de Halloween más exitosas de todos los tiempos en el Hot 100

Con la llegada de Halloween, Billboard publicó su clasificación de las 25 canciones más exitosas de esta celebración en la historia del Hot 100, el listado musical de Estados Unidos. El ranking reúne temas que, por sus títulos o referencias a monstruos, fantasmas, demonios y otros elementos asociados con esta fecha, se han convertido en parte de la banda sonora de octubre.

El primer lugar es para ‘Monster Mash’, de Bobby ‘Boris’ Pickett and the Crypt-Kickers, canción que alcanzó el número uno del Hot 100 el 20 de octubre de 1962. En la segunda posición aparece ‘Ghostbusters’, de Ray Parker Jr., otro de los temas más reconocidos de la temporada, que también llegó al primer puesto en 1984.

El tercer lugar lo ocupa ‘Frankenstein’, de The Edgar Winter Group, seguido por ‘The Monster’, de Eminem junto a Rihanna, y ‘Hungry Like the Wolf’, de Duran Duran.

Uno de los datos que llama la atención es la posición de ‘Thriller’, de Michael Jackson, que ocupa el puesto 19. Aunque es uno de los temas más asociados con Halloween, no logró entrar en los primeros diez lugares de esta clasificación. Billboard señala que la canción subió posiciones en 2026, impulsada por su regreso cada año durante esta celebración y el aumento de reproducciones del catálogo de Jackson, en parte relacionado con la película biográfica Michael.

La lista también incluye canciones de artistas como Janet Jackson, Cher, Imagine Dragons, Santana, Olivia Rodrigo y Justin Bieber.

Para elaborar el ranking, Billboard tuvo en cuenta el desempeño semanal de cada canción en el Hot 100 hasta la edición del 31 de octubre de 2026. La clasificación utiliza un sistema de puntos que da mayor valor a las semanas en el primer lugar y tiene en cuenta los cambios en la metodología del listado a lo largo de los años.

De esta manera, la selección reúne canciones de distintas épocas que siguen sonando cada octubre y que se han convertido en referentes musicales de Halloween.