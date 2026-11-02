Cornare abrió investigación por caída de árbol que dejó un muerto en Santo Domingo, Antioquia

Un persona murió y otras dos quedaron heridas tras el desplome de un árbol en Santo Domingo, Antioquia. Foto: Cortesía.

Santo Domingo, Antioquia

La Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) anunció que iniciará las actuaciones correspondientes para esclarecer las causas de la caída de un árbol en el parque principal de Santo Domingo, en el nordeste de Antioquia.

La emergencia, ocurrida durante las Fiestas del Chalán y la Ganadería, dejó una persona muerta y otras dos heridas.

Según informó la autoridad ambiental, el árbol involucrado, conocido como Cheflera, había sido objeto de evaluaciones técnicas en 2024 y 2025, como parte de un convenio con el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe de Medellín para diagnosticar las condiciones del arbolado urbano en los municipios de su jurisdicción.

Cornare reveló que, durante la primera evaluación realizada en 2024, el árbol recibió un concepto favorable sobre sus condiciones fitosanitarias y estructurales. Posteriormente, en una inspección de seguimiento en 2025, se determinó que presentaba un riesgo bajo de volcamiento.

Análisis técnico

Tras la tragedia ocurrida la noche del 31 de octubre, la Corporación anunció que revisará estos antecedentes técnicos para establecer qué circunstancias provocaron el desplome del árbol.

La entidad explicó que las inspecciones fueron realizadas en compañía de funcionarios de la administración municipal y que tenían como propósito identificar posibles afectaciones y formular recomendaciones para el manejo de las especies arbóreas.

Finalmente, Cornare expresó su solidaridad con los familiares de la víctima y las personas lesionadas, al tiempo que reiteró su compromiso de acompañar técnicamente a los municipios en la prevención de riesgos asociados al arbolado urbano.