Carro deportivo de lujo protagonizó aparatoso accidente en Medellín: tres quedaron lesionados

Medellín

Tres personas resultaron lesionadas en un accidente de tránsito ocurrido en el puente de la calle 4 Sur, en Medellín, cuando un vehículo deportivo Corvette chocó por detrás contra un Volkswagen Gol, en medio de los operativos de control adelantados por la Secretaría de Movilidad.

De acuerdo con la información de las autoridades, el Corvette circulaba con exceso de velocidad y su conductor no logró frenar a tiempo al aproximarse a un puesto de control, lo que provocó la colisión.

Como consecuencia del impacto, el conductor del automóvil deportivo y los dos ocupantes del Volkswagen Gol resultaron lesionados. Tras el accidente, las autoridades procedieron con la inmovilización del Corvette y le impusieron un comparendo a su conductor por tener la licencia de conducción vencida.

“Al verificar sus antecedentes de tránsito, encontraron que el hombre registraba ocho multas, entre ellas por exceso de velocidad, maniobras peligrosas y conducción en estado de embriaguez”, indicó el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz.

Operativos contra piques ilegales y ruido excesivo en Medellín

Las intervenciones estuvieron enfocadas en detectar conductores en estado de embriaguez, prevenir los piques ilegales, sancionar maniobras peligrosas y controlar el ruido excesivo generado por vehículos con sistemas de escape modificados.

Como resultado de estos procedimientos, las autoridades impusieron comparendos e inmovilizaron vehículos por diferentes infracciones de tránsito.

La Secretaría de Movilidad informó que en lo corrido de 2026 se han impuesto 2.218 comparendos por emisiones contaminantes y generación de ruido en vehículos automotores en Medellín.

Adicionalmente, seis vehículos han sido inmovilizados por circular con sirenas instaladas sin la autorización correspondiente.

Estos controles buscan reducir las conductas de riesgo en las vías de la ciudad, prevenir accidentes de tránsito y atender las afectaciones a la tranquilidad ciudadana ocasionadas por el ruido vehicular.