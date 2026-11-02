Esta es la nueva rotación de pico y placa para taxis en Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte del Distrito - DATT, informa a la ciudadanía y al gremio de taxistas que, con el objetivo de mejorar la movilidad y optimizar la prestación del servicio de transporte público individual, entrará en vigencia una nueva rotación de la medida de pico y placa para taxis en la ciudad a partir del lunes 02 de noviembre de 2026 hasta el viernes 27 de noviembre de 2026.

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Esta medida regirá a partir del 02 de noviembre de 2026 y restringe la circulación de los vehículos que prestan el servicio de transporte público individual de pasajeros en vehículo tipo taxi en todas las vías del distrito y establece la rotación de lunes a viernes, de acuerdo con el último dígito de la placa.

La nueva rotación aplicará de la siguiente manera

Lunes: placas terminadas en 5 y 6

Martes: placas terminadas en 7 y 8

Miércoles: placas terminadas en 9 y 0

Jueves: placas terminadas en 1 y 2

Viernes: placas terminadas en 3 y 4

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, hace un llamado a los conductores a estar atentos a la nueva programación y a cumplir con la normatividad vigente, evitando sanciones y contribuyendo a una movilidad más segura y eficiente.

Con estas acciones, la Administración Distrital continúa trabajando por una Cartagena más ordenada, segura y con mejor calidad en el servicio de transporte público.