“No se alcanzarán las metas, ni se cumplirá la misión para 2030”: COP17 con fondos insuficientes

La subsecretaria ejecutiva del CDB, Jihyun Lee; el presidente de la COP 17, Hambardzum Matevosyan, ministro de Medio Ambiente de Armenia; y la secretaria ejecutiva del CDB, Astrid Schomaker, se ponen de pie y aplauden durante la sesión plenaria de clausura de la COP 17. (IISD/ENB - Mike Muzurakis)

Armenia

Se llevó a cabo la 17ª Conferencia de las Partes (COP 17) del Convenio sobre la Diversidad Biológica en Ereván, Armenia, en la que los países parte no lograron establecer criterios para ampliar la lista de países donantes, clave para financiar la protección de la biodiversidad en el planeta. Además de advertir que “si la implementación colectiva no se acelera rápidamente, no se alcanzarán las metas ni se cumplirá la misión para 2030”.

Teniendo esto en cuenta, organizaciones independientes enfocadas en la intersección entre la ciencia, el medio ambiente, la política y la comunicación global, como Carbon Brief, Science Media Centre de España (SMC) y el Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible (IISD), han alertado sobre el cierre de la COP y los retos que los países participantes deberán superar para dar cumplimiento a las metas establecidas para el 2030.

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¿Cuál es el principal problema de la conferencia?

Una de las problemáticas identificadas por el informe final de la 17ª conferencia COP17, permitió el análisis de los esfuerzos restaurativos por parte de los países, en el que se destaca que van en aumento; sin embargo, los compromisos actuales y su implementación siguen por debajo del nivel necesario para restaurar el 30 % de los ecosistemas degradados para 2030.

Por otra parte, las organizaciones independientes también describen que la mayoría de los países han avanzado en el diseño, el 90 % de ellos ya tienen una estrategia de gestión nacional, pero “se quedan cortos” en cuanto a la implementación, por lo que dichos compromisos solo se quedan en acuerdos escritos.

De las 23 metas fueron aprobadas en 2022 durante la COP15 sobre biodiversidad realizada en Montreal. 22 de ellas siguen en alerta porque no han presentado un avance significativo.

Algunas de las metas definidas son la restauración en un 30 % de los ecosistemas degradados, la reducción en un 50 % de las especies invasoras, la integración de la biodiversidad en las políticas y el aumento sustancial y progresivo de recursos financieros para implementar las estrategias y planes nacionales de biodiversidad.

“El lento ritmo de los avances actuales representa un riesgo a largo plazo, ya que alcanzar las metas y cumplir la misión para 2030 constituye la base para encaminar al mundo hacia los objetivos y la visión para 2050”, se lee también en las conclusiones del informe mundial.

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Financiamiento y sin acuerdos concretos entre países

Gran parte de los debates se centraron en la movilización de recursos necesaria para garantizar la implementación de los compromisos. El doctor en ecología forestal, Aníbal Pauchard comentó que “el financiamiento te asegura opciones de implementación concretas, capacidades humanas, recursos financieros y logísticos”.

Además en el informe del Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible (IISD) se menciona que los países continuaron sin ponerse de acuerdo sobre quién debía aportar los fondos y cómo debían gestionarse, lo que genera mayores fallas en el cumplimiento de las metas propuestas.

Por su parte, el sociólogo peruano Gabriel Quijandría comentó que América Latina ha presentado un adelanto en relación con la brecha financiera, avanzando en el 10 % de las necesidades de financiamiento que se necesita para proteger la biodiversidad.

Avances sobre los pueblos indígenas

Uno de los puntos destacables de la conferencia, estuvo centrado en el avance de los pueblos indígenas hacia la incorporación de criterios de transparencia y modalidades más simplificadas de acceso a los fondos para la biodiversidad.

A propósito Gisela Hurtado, especialista que acompañó el proceso de las negociaciones en representación de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC) informó sobre los acuerdos adelantados en esta plenaria:

Participación plena y efectiva de los pueblos en la definición de proyectos.

y efectiva de los pueblos en la definición de proyectos. Modalidades simplificadas de acceso .

. Transparencia sobre los fondos generados por los intermediarios.

Del mismo modo Patricia Suárez Torres, asesora y dirigente de OPIAC, destacó la incorporación por primera vez de dos menciones a los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI) en los acuerdos de la COP17 sobre biodiversidad.

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La próxima edición de la COP

En el plenario de cierre se decidió que para el 2028 la cumbre se realizará en Ecuador.

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