‘Pulso Democrático’: U. Sabana lanza plataforma para analizar comportamiento de votantes

Durante el lanzamiento se conocieron los resultados de un estudio sobre el comportamiento de los votantes en las pasadas elecciones presidenciales.

Ana María Córdoba, directora de Profesores e Investigación de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, explicó que la iniciativa hace parte de un proyecto de alfabetización digital que busca enfrentar fenómenos como la polarización, el discurso de odio, el populismo y la desinformación en Colombia. Además, señaló que la investigación analiza cómo estos fenómenos, junto con el uso de la inteligencia artificial y el consumo mediático, pueden afectar la democracia cuando no se cuenta con las herramientas necesarias para abordarlos con criterio.

El informe evidenció que el 45 % de los encuestados utiliza con frecuencia herramientas de inteligencia artificial. En materia de polarización, el porcentaje de personas que tenía una percepción positiva únicamente de los votantes de su candidato pasó del 39 % al 51 % entre las dos vueltas presidenciales. Por su parte, el porcentaje de encuestados que afirmó encontrar noticias falsas con frecuencia en sus redes sociales aumentó del 44 % al 55 %.

Óscar Iván Londoño Pardo, docente de La Sabana, explicó que la encuesta hace parte de un proyecto internacional de análisis comparado. “Es una encuesta que se inscribe en un proyecto internacional que se viene realizando desde 1990 y que se ha aplicado en más de 33 países”.

Asimismo, señaló que en Brasil ya se realizó esta encuesta y que recientemente se publicaron los resultados en el marco de la anterior elección presidencial. Agregó que próximamente se conocerán los resultados correspondientes a las elecciones recientes. También destacó que WhatsApp es la plataforma de mensajería más utilizada y recordó su papel en los procesos electorales: “Parte de la estrategia con la cual Lula gana la segunda vuelta es fortaleciendo su estrategia de comunicación masiva a través de WhatsApp”, concluyó.

Diana Paola Medina, analista política y docente, destacó que la preparación para los comicios ya comenzó y resaltó la importancia de incorporar la tecnología y la innovación, siempre con supervisión humana.

El investigador académico Gustavo Alfonso hizo un llamado a los ciudadanos a informarse a través de medios tradicionales o validados, que garanticen la verificación de los contenidos. “El llamado es consumir medios tradicionales o validados, que garanticen que la información está verificada”. Más allá de las personas que estén publicando su postura política, que es válida, es importante que haya alguien que esté sustentando la información”, expresó.

De esta manera, el desafío estará no solo en la preparación de las instituciones y los actores electorales, sino también en fortalecer el acceso a información confiable y prevenir la desinformación entre los ciudadanos.

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