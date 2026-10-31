La música popular colombiana busca conquistar Japón: Alex Herrera presenta su nueva etapa musical

La música popular colombiana continúa buscando espacios más allá de sus fronteras. En ese camino, el cantante y productor musical Alex Herrera presenta una nueva etapa de su carrera, con la que busca llevar su propuesta de regional colombiano a otros públicos.

Su regreso está marcado por una historia familiar atravesada por la música y la violencia. Antes de pensar en una carrera como solista, Alex construyó junto a su hermano Harold las bases de un proyecto musical. Sin embargo, la muerte de su madre en Cali y, posteriormente, la de su hermano, cambiaron el rumbo de sus vidas.

Las amenazas lo obligaron a salir de Colombia y establecerse en Estados Unidos. Allí permaneció alejado de los escenarios durante 14 años, aunque continuó vinculado a la industria musical como empresario y productor. Durante ese tiempo grabó, produjo y dirigió a otros artistas, sin abandonar su trabajo detrás de las consolas.

‘Yo quiero ser’, el sencillo de su regreso

En 2026, Herrera decidió retomar su faceta como cantante. Su regreso está acompañado del sencillo promocional ‘Yo quiero ser’, una canción con la que presenta su propuesta dentro de la música popular y el regional colombiano.

El artista asegura que esta nueva etapa representa el cumplimiento de una promesa que hizo junto a su hermano. Su intención es mantener vivo aquel sueño familiar y convertir las experiencias que marcaron su vida en música.

“No regresé para recuperar el tiempo perdido; regresé para cumplir una promesa y cantar por los dos”, es el mensaje con el que Alex Herrera presenta este capítulo de su carrera.

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Con este lanzamiento, el cantante busca retomar su lugar en la música y proyectar su propuesta hacia nuevos escenarios