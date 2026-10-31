IPCC invita a conservar tradición de Ángeles Somos este 1 de noviembre en Cartagena

Este domingo 1 de noviembre las calles de los barrios y corregimientos del Distrito se llenarán de alegría, música y tradición con la celebración del tradicional Ángeles Somos y el despliegue de cabildos, desfiles y manifestaciones festivas que marcan el inicio de la agenda decembrina y novembrina en la ciudad.

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La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), las secretarías distritales y en articulación con el Observatorio de Infancia y Adolescencia Ángeles Somos, invita a toda la ciudadanía a salir con calderos y tapas a cantar los populares estribillos que salvaguardan esta manifestación declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

A lo largo y ancho de la ciudad, desde las 8:00 de la mañana, la infancia cartagenera recorrerá los sectores solicitando los ingredientes para el tradicional sancocho comunitario, fortaleciendo la solidaridad, el trabajo colectivo y los lazos de vecindad. La Red Distrital de Bibliotecas Públicas, Centros Culturales y Casas de Cultura se sumarán con una amplia programación artística y pedagógica.

El alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, destacó la importancia de proteger esta tradición ancestral y vivirla con entusiasmo en cada rincón del territorio.

“Invitamos a todas las familias cartageneras a tomarse las calles con sus niños, a cantar el tintililillo y a compartir en comunidad el tradicional sancocho. Ángeles Somos es la esencia de nuestra identidad festiva, un encuentro de amor y solidaridad que demuestra cómo la cultura nos une y nos llena de orgullo”, afirmó Turbay Paz.

Por su parte, la directora general del IPCC, Shirley Tuñón Vásquez, resaltó el valor pedagógico y social de esta fiesta comunitaria y el acompañamiento a los gestores en los barrios.

“Desde el IPCC estamos comprometidos con el fortalecimiento de nuestras manifestaciones culturales y la salvaguardia de las tradiciones populares. Ángeles Somos es un pilar fundamental para la formación de nuestros niños y jóvenes en el amor por el patrimonio, promoviendo espacios donde la cultura se vive con alegría, respeto e integración en cada barrio de Cartagena”, expresó Tuñón Vásquez.

Gran despliegue festivo, cabildos y desfiles del 1 de noviembre

En el marco de este día de fiesta y tradición, Cartagena vivirá una intensa agenda cultural integrada por proyectos ganadores de la convocatoria pública institucional y eventos respaldados por el IPCC:

Desfile Ángeles Somos - Dioses de Libertad (Ganador de convocatoria): A las 02:00 de la tarde saldrá desde Las Bóvedas hasta la Plaza de la Merced, llenando las calles del Centro Histórico de colorido, música y danza con más de 20 grupos folclóricos infantiles.

XXXII Cabildo Negro de San Diego (Ganador de convocatoria): Inicia a las 02:00 de la tarde en Las Bóvedas, recorriendo la Calle del Jardín, Calle Campo Santo, Plaza de San Diego y Parque Fernández de Madrid hasta llegar a la Plaza de la Merced.

Cabildo Tradicional Las Muñeconas de Los Calamares - Versión XXXIII (Ganador de convocatoria): Inicia a las 10:00 de la mañana en el Parque de la Cultura (manzanas 3, 4, 5 y 6), recorriendo la Calle 28, tienda Sombra y Sol, Carrera 56, cancha La Bombonera, Parque de la Virgencita y cancha Nueva Generación.

Desfile Tradicional de Comparsas de Blas de Lezo - Séptimo Año (Ganador de convocatoria): Inicia a las 08:00 de la mañana desde el Parque de la Virgen, realizando su recorrido festivo por las etapas 1 y 2 del barrio.

XXVII Desfile Folclórico Novembrino y Ritual de Cabildo de Chiquinquirá (Ganador de convocatoria): Inicia a las 03:00 de la tarde frente a la Casa de Justicia, avanzando por la Av. Pedro Romero, barrio San Antonio, Av. Venao Flórez, Bienestar Familiar, Av. Petaca Rodríguez, Los Ejecutivos y retornando al Parque Fernández Pérez Santidad.

Cabildo Sociocultural y Ambiental Isla de León (Ganador de convocatoria): Inicia a las 09:00 de la mañana con su tramo acuático en el canal artificial Isla de León y continúa a las 02:00 de la tarde con el recorrido terrestre desde el puente de Isla de León por la Calle 59, Transversal 75A, Carrera 87, Transversal 56, Carrera 88 y Transversal 70 hasta finalizar en la cancha Los Lagos.

Desfile y Celebración de la Calle 11 de Noviembre (Apoyado por el IPCC): Inicia a las 10:00 de la mañana en la Calle 11 de Noviembre del barrio Escallón Villa (punto de encuentro Baltor Vidrios) y finaliza en la Calle 11 de Noviembre del barrio Zaragocilla, sector El Progreso.

Actos Protocolarios y Carro Charro de Getsemaní (Apoyados por el IPCC): El Carro Charro recorrerá las calles del barrio Getsemaní desde las 05:00 de la mañana hasta las 07:00 de la noche, mientras que los Actos Protocolarios de la Independencia tendrán lugar en la Plaza de la Trinidad de 10:00 de la mañana a 01:00 de la tarde.