Veedurías advierten sobrecostos irregulares en la distribución de combustibles en Nariño

Nariño

En las últimas horas se conoció una denuncia de la Red de Veedurías de Colombia contra la Resolución 01937 del 27 de octubre de 2026, mediante la cual se consolidó el Plan de Abastecimiento de Combustibles Líquidos de Nariño, en la que, de acuerdo con la organización, se extiende de forma irregular a Chachagüí subsidios y compensaciones de transporte terrestre desde Yumbo con recursos del presupuesto nacional, un beneficio que según la veeduría, la Ley 191 de 1995 reserva exclusivamente para Pasto como capital del departamento.

La organización advirtió que el esquema aprobado genera un doble perjuicio para la región: mientras el Estado subsidia sin soporte legal el flete entre Yumbo y la planta de Petronar en Chachagüí, se traslada a los usuarios el cobro del tramo entre dicha planta y las estaciones de servicio, correspondiente a 93,65 pesos por galón para el corte de octubre de 2026, medida que afecta a nueve municipios que fueron devueltos a la atención de Chachagüí: La Florida, Consacá, El Peñol, El Tambo, Sandoná, Yacuanquer, Nariño, Ancuyá y Linares.

“Un acto que invoca un régimen cuyo supuesto legal no se cumple, que traslada costos al consumidor y que no expone el análisis económico que lo justifique no es un ejercicio legítimo de discrecionalidad: es un acto que debe ser sometido sin demora al control judicial y al de los órganos de control”, señaló el presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos Sánchez.

La organización también advierte sobre diferencias en materia regulatoria entre la planta de Chachagüí y la de Tumaco, terminal marítima donde el transporte por cabotaje sí se carga a la estructura de precios al consumidor con tarifas estimadas de 1.393,38 pesos por galón de gasolina corriente y 1.388,08 pesos para ACPM, sin acceder a la compensación que se otorgó al transporte terrestre.

De acuerdo con el gremio, la norma carece de estudios económicos previos que justifiquen abastecer a estos municipios mediante carrotanques desde Yumbo en lugar de utilizar la infraestructura certificada de Tumaco.

Por ahora, desde la planta Petronar en Chachagüí no se ha conocido un pronunciamiento al respecto, tampoco de las autoridades, no obstante, la red de Veedurías anunció medidas ante Contraloría e incluso Fiscalía