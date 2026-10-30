En Pasto anunciaron medidas especiales para el comercio durante el fin de semana de Halloween
La administración municipal descartó restricciones adicionales para motocicletas y ampliaron horarios de funcionamiento de motocicletas
Pasto
La Alcaldía de Pasto expidió el Decreto 0191, con el cual autorizó la extensión temporal en los horarios de atención para locales comerciales, supermercados y establecimientos nocturnos durante este fin de semana, en una medida orientada a incentivar las ventas y reactivar la economía en la capital nariñense.
Según las autoridades, los bares, discotecas y sitios dedicados a la venta y consumo de bebidas embriagantes podrán operar desde las 10:00 a.m. hasta las 3:00 a.m. del día siguiente, tanto el viernes 30 como el sábado 31 de octubre, por su parte, los centros comerciales, locales, tiendas y supermercados quedaron habilitados para atender hasta las 11:59 p.m. del sábado 31 de octubre.
“No se van a implementar medidas excepcionales para el tránsito de motocicletas adicionales a las que< ya rigen en Pasto, como la prohibición de parrillero hombre mayor de 14 años y la restricción de parrillero en la zona céntrica. señaló el secretario de Gobierno de Pasto, Giovanni Guerrero.
Pese a las convocatorias de rodadas por Halloween, no habrá cierres extraordinarios, pero estos recorridos serán controlados de manera estricta por la Policía Metropolitana y las autoridades de tránsito.