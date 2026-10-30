En Pasto anunciaron medidas especiales para el comercio durante el fin de semana de Halloween

Shanghai (China), 29/10/2024.- A woman seats in a cafe decorated for Halloween celebration in Shanghai, China, 29 October 2024. Shanghai authorities have initiated a crackdown on Halloween festivities due to concerns over a potential repeat of last year'Äôs mass gathering, which featured participants wearing costumes with political messages. EFE/EPA/ALEX PLAVEVSKI / ALEX PLAVEVSKI ( EFE )

Pasto

La Alcaldía de Pasto expidió el Decreto 0191, con el cual autorizó la extensión temporal en los horarios de atención para locales comerciales, supermercados y establecimientos nocturnos durante este fin de semana, en una medida orientada a incentivar las ventas y reactivar la economía en la capital nariñense.

Según las autoridades, los bares, discotecas y sitios dedicados a la venta y consumo de bebidas embriagantes podrán operar desde las 10:00 a.m. hasta las 3:00 a.m. del día siguiente, tanto el viernes 30 como el sábado 31 de octubre, por su parte, los centros comerciales, locales, tiendas y supermercados quedaron habilitados para atender hasta las 11:59 p.m. del sábado 31 de octubre.

“No se van a implementar medidas excepcionales para el tránsito de motocicletas adicionales a las que< ya rigen en Pasto, como la prohibición de parrillero hombre mayor de 14 años y la restricción de parrillero en la zona céntrica. señaló el secretario de Gobierno de Pasto, Giovanni Guerrero.

Pese a las convocatorias de rodadas por Halloween, no habrá cierres extraordinarios, pero estos recorridos serán controlados de manera estricta por la Policía Metropolitana y las autoridades de tránsito.