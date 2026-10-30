Presidente inauguró dos kilómetros del Gran Malecón del Mar en Cartagena: habrá millonario aporte

El Presidente Abelardo De La Espriella inauguró este viernes la primera fase del Gran Malecón del Mar de Cartagena, que comprende un tramo de dos kilómetros entre Playa Azul y el Parque Lineal de Crespo, proyecto que demandó una inversión de 140.000 millones de pesos y que permitirá a cartageneros y turistas disfrutar de nuevos espacios públicos frente al mar.

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“El malecón que hoy inauguramos será un lugar para caminar, hacer ejercicio, montar en bicicleta, venir con la familia o simplemente sentarse un rato frente al mar y disfrutar esta bella ciudad”, afirmó el Mandatario durante el acto de inauguración.

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Esta primera fase comprende senderos peatonales, ciclorrutas, plazoletas, espacios recreativos y comerciales, así como 12.500 metros cuadrados de zonas verdes. En Playa Azul también fueron habilitados 180 estacionamientos y un centro de atención a turistas. La infraestructura contará con servicios de primeros auxilios y vigilancia.

“Estos dos kilómetros entre Playa Azul y el Parque Lineal de Crespo son la primera entrega de un proyecto mucho más grande que Cartagena ha esperado por muchísimos años”, destacó el Presidente, quien felicitó a la Alcaldía de Cartagena y a los equipos que participaron en la ejecución de la obra.

En su intervención, el Jefe de Estado resaltó la importancia de que este nuevo espacio se convierta en un lugar de encuentro para los habitantes de la ciudad. “La belleza de Cartagena y este gran malecón atraerán turistas. Pero, primero que nada, tiene que ser un lugar para los cartageneros”, dijo.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía y a las autoridades para garantizar su conservación y mantenimiento. “Cuidar este malecón es cuidar lo que les pertenece a todos ustedes, lo que le pertenece a toda Colombia”, expresó.

El Mandatario también destacó el impacto social de la infraestructura y su contribución al bienestar de los ciudadanos. “Es una gran revolución, porque usted ha hecho una obra para todos los cartageneros y para todos los colombianos. Quiero que eso se mantenga siempre. Que el malecón sea un lugar de encuentro para toda Cartagena sin distinciones sociales de ninguna clase”, manifestó.

Aporte adicional del G​obierno

Al finalizar su intervención, el Presidente De La Espriella anunció el respaldo financiero del Gobierno Nacional para avanzar en las siguientes etapas del Gran Malecón del Mar.

“El siguiente paso será avanzar en los tramos de Las Tenazas y El Boquetillo, de más de dos kilómetros. Para estos tramos existe una financiación prevista del Gobierno Nacional por 87.000 millones de pesos. Cuente con esa plata”, dijo el Mandatario al dirigirse al Alcalde de la ciudad, Dumek Turbay.

Adicionalmente, confirmó el aporte de recursos de la Nación, por 87.703 millones de pesos, para financiar el tramo del proyecto comprendido entre La Marina y Bocagrande, de aproximadamente 1,5 kilómetros.

De esta manera, sumadas las dos partidas, el Gobierno Nacional compromete en total recursos por más de 170 mil millones para garantizar la continuidad y conclusión del proyecto, recursos que se suman a los 140.000 millones de pesos invertidos en la primera fase.

“Vamos con toda. Más de 170 mil millones de pesos de recursos de la Nación”, recalcó el Presidente de la República.