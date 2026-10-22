Alcalde Dumek Turbay posesionó a Angélica Hernández como nueva gerente del Gran Malecón del Mar

Cartagena se prepara para vivir este sábado 24 de octubre una jornada clave para su transformación urbana y turística. El Gran Malecón del Mar abrirá sus primeros dos kilómetros al público en un evento que contará con la presencia del presidente Abelardo De La Espriella y que representa un nuevo hito para la relación de la ciudad con su frente costero.

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A dos días de esta apertura el alcalde Dumek Turbay posesionó oficialmente este jueves 22 de octubre a Angélica Hernández Walker como gerente de la empresa 100 % pública que tendrá a su cargo la administración del Gran Malecón del Mar, un paso fundamental para consolidar la estructura institucional responsable de su operación y sostenibilidad.

La posesión se da en un momento decisivo para el proyecto. El mandatario distrital convocó a la primera Junta Directiva de la entidad a integrantes de su gabinete con responsabilidades en la ejecución, operación y puesta en funcionamiento del Malecón para coordinar los detalles finales de la apertura y garantizar que este nuevo espacio esté listo para recibir a miles de cartageneros y visitantes.

“Estamos a las puertas de entregarle a Cartagena un espacio que representa mucho más que una obra de infraestructura. El Gran Malecón del Mar es una oportunidad para que nuestra gente vuelva a encontrarse con el mar, disfrute de su ciudad y tenga un lugar digno para compartir en familia. Este sábado, con la presencia del presidente Abelardo De La Espriella, viviremos un momento muy importante para Cartagena, y queremos que los ciudadanos se apropien de este espacio y lo sientan suyo”, destacó el alcalde Dumek Turbay.

Este sábado, Cartagena se encuentra con el mar

La apertura de los primeros dos kilómetros del Gran Malecón del Mar tendrá como protagonista a la ciudadanía. El sendero peatonal continuo junto a la playa permitirá que propios y visitantes disfruten de un escenario pensado para caminar, contemplar el paisaje, compartir en familia y encontrar un espacio de esparcimiento y tranquilidad frente al mar Caribe.

La presencia del presidente Abelardo De La Espriella en la jornada acompañará este momento significativo para la ciudad, que suma una nueva infraestructura para el disfrute colectivo, el fortalecimiento del turismo y la recuperación del espacio público.

Con esta apertura, Cartagena comienza a poner al servicio de su gente un lugar que busca convertirse en punto de encuentro para residentes y turistas, conectando el paisaje costero con nuevas experiencias de recreación y convivencia.

Angélica Hernández asume el reto de administrar el Malecón

La posesión de Angélica Hernández Walker constituye otro de los anuncios importantes de esta semana para el futuro del proyecto. Como nueva gerente de la empresa pública encargada de su administración, tendrá la responsabilidad de liderar la gestión de este espacio, acompañar su puesta en funcionamiento y contribuir a su sostenibilidad en el tiempo.

Su llegada coincide con la apertura de los primeros dos kilómetros y con el inicio de una nueva etapa para el Gran Malecón del Mar, que requerirá una administración capaz de garantizar su funcionamiento, conservación y aprovechamiento ciudadano.

El Distrito avanza así en dos frentes fundamentales para el megaproyecto, la entrega de este nuevo espacio público a cartageneros y visitantes y la consolidación del equipo que tendrá a su cargo su administración.

Hernández Walker llega a esta responsabilidad con experiencia en los sectores financiero y turístico, así como en procesos de planeación estratégica, desarrollo organizacional, gestión del talento humano, innovación y direccionamiento empresarial. Hasta hace unos días se desempeñaba como líder de la Oficina de Inversión y Desarrollo Turístico del Distrito de Cartagena, en la Secretaría de Turismo.

Es psicóloga y magíster en Desarrollo Organizacional y Procesos Humanos (MDOPH), formación que se suma a su trayectoria en la gestión de proyectos y el fortalecimiento de procesos institucionales y empresariales.

La nueva gerente tendrá el desafío de poner en marcha la estructura operativa de la empresa pública, cuya creación fue aprobada por el Concejo Distrital, con el propósito de asegurar que las inversiones realizadas en el Gran Malecón del Mar se traduzcan en un espacio público organizado, seguro, limpio y sostenible en el tiempo.

Entre las responsabilidades de la entidad estarán la conservación de la infraestructura, el mantenimiento preventivo y correctivo, la limpieza, la organización de actividades culturales, recreativas y deportivas, la coordinación de servicios y el aprovechamiento económico regulado de sus espacios.

La empresa también deberá desarrollar un modelo de gestión que permita generar ingresos propios para contribuir a su sostenibilidad financiera, sin perder la vocación pública del malecón ni su carácter de espacio abierto al disfrute ciudadano.

Este sábado 24 de octubre, con la presencia del presidente Abelardo De La Espriella, Cartagena vivirá la apertura de los primeros dos kilómetros del Gran Malecón del Mar, una obra que busca acercar a la ciudad a su mar y convertir su frente costero en un escenario para el encuentro, el disfrute y la vida ciudadana.